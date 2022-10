49 Tore auf zehn Spiele: Kreisklassen-Neuling Haibach sorgt für Furore Mit lauter Eigengewächsen und einem offensiven Spielstil: Der Aufsteiger rockt die Kreisklasse Straubing

Ungeschlagen holten sich die Schützlinge der beiden Übungsleiter Michael Kronfelder (42) und Christian Fuchs (52) den Titel in der A-Klasse Viechtach. Auch in der Kreisklasse Straubing läuft es bislang wie am Schnürchen. Nach zehn Spieltagen belegt das Team um Kapitän Martin Schmid den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand zum Leader SV Perkam beträgt lediglich zwei Punkte. Imponierend ist vor allem das Torverhältnis von 49:10. "Wir haben unseren offensiven Spielstil auch in der Kreisklasse beibehalten. Mit unseren schnellen Leuten suchen wir bedingungslos den Weg nach vorne. Doch auch hinten stehen wir stabil und haben aktuell die wenigsten Gegentore aller Mannschaften kassiert", berichtet Haibachs Spartenleiter Tobias Lex. Der 22-Jährige ist das Sinnbild einer Generation, die sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. "Bei uns gibt es keine bezahlten Spieler. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft, deren Kern schon seit dem Kindesalter zusammen spielt. Unser Zusammenhalt ist zweifellos unser größtes Erfolgsgeheimnis", meint Lex, der seit einem Jahr die Abteilung Fußball anführt.