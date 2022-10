49-facher Regionalliga-Spieler läuft dem SCV Neuenbeken zu Vor einer Woche war es einigen vielleicht schon aufgefallen. Beim Landesligisten SCV Neuenbeken wurde ein gewisser Sebastian Woitzyk eingewechselt.

Woitzyk entschied sich im Sommer, vom "Profifußball" Abschied zu nehmen, nachdem er zuvor seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften absolviert hatte. Zuletzt war er zu einem Praktikum in Frankfurt und kontaktierte seinen alten Coach. "Er hat mir gesagt, dass er für zwei Jahre wieder zurück nach Paderborn kommt, um seinen Master zu machen. Da war schnell beschlossen, dass wir von seinem Wohnort Bad Lippspringe aus die beste Option für ihn sind", so Cirrincione.

Vom SCP kennt der gebürtige Paderborner auch seinen aktuellen Coach Marco Cirrincione. Der 43-jährige A-Lizenz-Inhaber hat Woitzyk von der U14 bis zur U17 in der Jugend trainiert. Cirrincione erzählt: "Sebi war wirklich Teil eines hervorragenden Jahrgangs, beispielsweise mit Ron Schallenberg, der heute Kapitän des Zweitligisten SC Paderborn 07 ist. Er lag mir am Herzen, da er immer alles aus sich herausgeholt hat. Daher ist der Kontakt nie abgerissen."

Zehn Tage ist Woitzyk erst dabei

Nur wenige Kilometer muss Woitzyk zum Sportplatz fahren. Erst seit dem 7. Oktober trainiert der gelernte Rechtsverteidiger nach seiner Rückkehr aus Frankfurt und einem kurzen Urlaubsaufenthalt in Neuenbeken. Bereits zwei Tage später kam es zum ersten Kurzeinsatz in der Meisterschaft. Beim erfolgreichen Pokalspiel unter der Woche in Mastbruch gab Woitzyk sein Startelfdebüt. Auch am vergangenen Wochenende gehörte er natürlich zur ersten Elf. Die Stammplatzgarantie versteht sich bei seiner Vita eigentlich von selbst.

Aktuell belegt der SCV Neuenbeken nur Platz 10 nach einem hervorragenden dritten Platz als Aufsteiger in der Vorsaison. Für Cirrincione aber alles nachvollziehbar: "Die Liga ist durch die vier Westfalenliga-Absteiger viel stärker geworden. Drei Mannschaften haben sich abgesetzt. Der Rest von Platz 4 bis 18 wird noch länger den Blick nach unten richten müssen, weil alles sehr ausgeglichen ist. Aktuell haben wir zwölf Punkte, es könnten aber locker auch 18 Punkte und Platz 4 sein. Einmal fehlten zehn Mann, beim anderen Mal sehen wir eine frühe Rote Karte. So hat jedes Spiel bisher seine eigene Geschichte. Trotz allem ist die Landesliga-Zugehörigkeit ein großer Erfolg für so einen kleinen Verein, auch, dass wir nun zum dritten Mal in Folge das Halbfinale im Kreispokal Paderborn erreicht haben."