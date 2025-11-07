Große Kulisse beim Aufeinandertreffen von Lars und Sven Bender - Sven entscheidet das Brüderduell mit der SpVgg Unterhaching 3:1 für sich. – Foto: mb.presse / Butzhammer

4.871 Zuschauer sehen Sven Benders Sieg im Brüderduell 17. Spieltag - Regionalliga Bayern: Unterhaching triumphiert in Burghausen+++Aubstadt dreht Partie nach zweimaligem Rückstand+++Buchbach feiert Last-Minute-Erfolg Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern

Drei Partien standen am Freitagabend in der Regionalliga Bayern auf dem Programm. Im Mittelpunkt stand dabei natürlich das Brüderduell zwischen Sven und Lars Bender. Am Ende behielt Sven mit seiner SpVgg Unterhaching beim 3:1-Sieg in Burghausen die Oberhand und sicherte seinem Team vorerst die Tabellenführung. Ebenfalls jubeln durfte der TSV Buchbach, der nach einer turbulenten Schlussphase durch einen Last-Minute-Elfmeter mit 3:2 gegen den VfB Eichstätt gewann. Im dritten Spiel des Abends setzte sich der TSV Aubstadt trotz zweimaligem Rückstand auswärts bei Bayreuth ebenfalls mit 3:2 durch.

Nach einem verhaltenen Beginn übernahm die SpVgg Unterhaching zunehmend das Kommando. Vor 4.871 Zuschauern brachte Manuel Stiefler die Gäste in der 20. Minute per Hackentor nach einer Ecke in Führung, sehr zum Ärger der Hausherren, die vehement auf Abseits reklamierten. Kurz vor der Pause nutzte Cornelius Pfeiffer einen folgenschweren Fehlpass von Tom Sanne eiskalt zum 2:0. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Nils Ortel in der 47. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung, erneut begünstigt durch einen Fehler im Wacker-Aufbauspiel. Erst in der Schlussphase gelang Alexander Sorge (81.) der Anschlusstreffer für Burghausen. Sein provokanter Jubel führte jedoch zu einer Rudelbildung, in deren Folge Artur Andreichyk wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Für Sven Bender bedeutete der 3:1-Erfolg nicht nur drei wertvolle Punkte im Titelrennen, sondern auch den Sieg im emotional aufgeladenen Brüderduell gegen seinen Zwillingsbruder Lars.

Im Hans-Walter-Wild-Stadion erwischte die SpVgg Bayreuth vor knapp 1.000 Zuschauern den besseren Start und ging bereits in der 9. Minute durch Levi Kraus in Führung, der nach einem präzisen Zuspiel von Patrick Scheder eiskalt vollendete. Doch der TSV Aubstadt zeigte sich unbeeindruckt: Ingo Feser glich in der 24. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Nur sechs Minuten später brachte Scheder die Oberfranken mit einem sehenswerten Heber erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Severo Sturm traf in der 63. Minute zum Ausgleich und drehte die Partie nur sieben Minuten später mit seinem zweiten Treffer, als ein abgefälschter Ball unglücklich über den Bayreuther Keeper hinweg im Netz landete. Trotz einer engagierten Vorstellung musste sich Bayreuth am Ende geschlagen geben. Aubstadt zeigte in der zweiten Halbzeit mehr Entschlossenheit und sicherte sich mit großem Kampfgeist einen verdienten 3:2-Auswärtserfolg.