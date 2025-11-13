48 Spiele Sperre

Nach dem Spielabbruch zwischen der SG Friedewald/Ausbach und dem FSV Hohe Luft hat das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) harte Strafen verhängt. Wie die HNA berichtet, wurden vier Spieler des FSV Hohe Luft, die als Hauptverantwortliche gelten, für insgesamt 48 Partien gesperrt. Zudem verhängte das Gericht Geldstrafen gegen beide Vereine.

Das Verfahren wurde am Dienstag in der Sportschule Grünberg unter dem Vorsitz von Dr. Stephan Dittl verhandelt. Nach Angaben der HNA erhielt ein Spieler wegen Schlagen und Würgen eines Gegenspielers 24 Spiele Sperre, ein anderer wegen Spuckens acht, ein weiterer 14 und einer zwei Spiele. Friedewald muss 150 Euro Strafe zahlen, nachdem auf einem Video ausländerfeindliche Rufe zu hören waren. Hohe Luft wird mit 100 Euro belegt – 50 Euro für Trainer, 50 für den Verein – wegen Herbeiführung des Spielabbruchs.

Der Eklat hatte sich am 29. August ereignet, als die Partie in der 86. Minute eskalierte. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Hohe-Luft-Spieler kam es laut Schiedsrichter Johannes Jonas zu Drohungen, Beleidigungen und Handgreiflichkeiten, woraufhin das Spiel abgebrochen wurde. Die Punkte wurden mit 3:0 für Friedewald/Ausbach gewertet.