48 Scorer in der Kreisliga: Landesligist verpflichtet jungen Torjäger

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Der TSV Bernhausen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, meldet einen weiteren Zugang und eine Verlängerung. Santiago Potenza wechselt vom AC Catania Kirchheim zum TSV, Emre Bayrak bleibt dem Verein erhalten. Beide Personalien passen zum Bernhäuser Weg, jungen ambitionierten Spielern Entwicklungsmöglichkeiten und Verantwortung im Landesliga-Kader gezielt vor Ort zu geben.

Potenza kommt mit einer herausragenden Torbilanz nach Bernhausen. In der abgelaufenen Saison erzielte der 20-Jährige für den AC Catania Kirchheim in der Kreisliga A in 26 Spielen 36 Ligatore und wurde damit Torschützenkönig. Damit bringt er eine klare Abschlussstärke mit, die dem TSV in der neuen Saison zusätzliche Möglichkeiten geben soll. Für den Verein ist der Wechsel zugleich auch eine Verbindung zur eigenen Vergangenheit: Sein Vater Toni Potenza war früher bereits für den TSV Bernhausen aktiv. Seine Trefferquote unterstreicht, weshalb der Verein große Erwartungen in den Neuzugang setzt, ohne den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern aus der Umgebung zu verlassen.

Mit der Verpflichtung setzt der Landesligist weiter auf Spieler aus der Region, die beim TSV eine Bühne bekommen sollen, um sich sportlich weiterzuentwickeln und zu präsentieren. Unter Trainer Ugur Yilmaz ist Potenza einer von mehreren Zugängen in einem stark veränderten Kader. Neben ihm kamen unter anderem Mertcan Özocak, Ekrem Servi, Markus Fickeisen, David Plattenhardt, Max Wanner, Nikita Schestakow, Lucio Fanelli, Alexander Lang, Tim Schuldt, Fabian Fuhl, Cono Lombardo, Flon Ajvazi, Mehmet-Emin Sarikurt, Nico Schmid, Fabian Leidenbach und Ali Karakoc hinzu.