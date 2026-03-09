48 Pflichtspiele ohne Niederlage: Serie des VfR Horst endet

– Foto: Max Gitschel

Die beeindruckende Serie des VfR Horst in der Kreisklasse A Westküste Staffel 2 ist gerissen. Insgesamt 48 Pflichtspiele in Folge blieb die Mannschaft ohne Niederlage, rechnet man Testspiele hinzu, waren es sogar 52 Partien. Eine Serie, die ursprünglich nie geplant war und sich erst im Laufe der Zeit zu einem besonderen Kapitel entwickelte.

Trotz des Endes dieser Serie richtet sich der Blick beim VfR Horst bereits wieder auf den laufenden Meisterschaftskampf. In der bereinigten Tabelle steht die Mannschaft derzeit mit vier Punkten Rückstand auf Rang zwei. Die Favoritenrolle sieht der VfR nun klar beim BW 86 Averlak, während Horst die weitere Entwicklung zunächst aus der Verfolgerposition beobachtet.

Erst nach rund dreißig Spielen stellte sich innerhalb der Mannschaft die Frage, wie lang die ungeschlagene Phase inzwischen tatsächlich geworden war. Mit jedem weiteren Spiel wuchs die Zahl – bis sie schließlich bei 48 Pflichtspielen ohne Niederlage stoppte.

Die historische Dimension der Serie bleibt dennoch bestehen. Eine so lange Phase ohne Niederlage ist im Amateurfußball selten und gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn man die Qualität der Gegner berücksichtigt, gegen die sie zustande kam. Entsprechend überwiegt beim VfR Horst der Stolz über das Erreichte – auch wenn die Serie zuletzt durch die Niederlage beim DFFC beendet wurde.

Für die Mannschaft gilt nun: Die Saison ist noch nicht beendet. Der Blick richtet sich nach vorne.