48-Jähriger schnürt einen Dreierpack in der Landesklasse

– Foto: Marcel Kuban

Der FC Victoria Wittenberg ist am Sonnabend einen riesigen Schritt zum Klassenerhalt in der Landesklasse 4 gegangen. Mit dem 4:0-Erfolg beim SV Blau-Rot Coswig haben die Wittenberger ihren Vorsprung zur SG Trebitz auf dem ersten Abstiegsplatz auf nun acht Punkte ausgebaut. Matchwinner war dabei einer der Erfahrensten im Team.

Mit seinen Treffern in der 19., 45. und 83. Minute schnürte Christian Hüller einen Dreierpack für die Victoria. Auch im Alter von 48 Jahren bewies der ehemalige Oberliga-Spieler des FC Anhalt Dessau und des SV Dessau 05, dass er noch immer weiß, wo das gegnerische Tor steht. Und das ausgerechnet in Coswig: Für die Blau-Roten hatte Hüller zur Jahrtausendwende bereits in der Landesliga gespielt. Zum Spielerprofil:

Nach weiteren Stationen beim FC Grün-Weiß Piesteritz und beim SV Graf Zeppelin Abtsdorf war Christian Hüller in der Saison 2014/15 mit dabei, als der FC Victoria Wittenberg als neugegründeter Club erstmals am Spielbetrieb teilnahm. Nach einem Jahr in der Kreisliga und zwei Jahren in der Kreisoberliga führte der Weg direkt in die Landesklasse. Und Hüller blieb seitdem dabei.

Bei Victoria Wittenberg ist der 48-Jährige einer von vielen erfahrenen Spielern im Kader. Das Durchschnittsalter am Sonnabend betrug 32,5 Jahre. Auch Andreas Thöner (39), der Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:0 in Coswig, kratzt bereits an der 40-Jahre-Marke.

Drei Matchbälle zum zehnten Landesklasse-Jahr in Folge

Mit der geballten Erfahrung im Team haben die Wittenberger nun die Matchbälle zum Klassenerhalt auf dem Fuß. In den Partien beim Vorletzten SV Seegrehna (5. Juni), gegen den SV Pouch-Rösa (13. Juni) und beim Schlusslicht FC Stahl Aken (21. Juni) genügt angesichts der deutlich besseren Tordifferenz voraussichtlich schon ein Zähler, damit der FC Victoria für sein schon zehntes Landesklasse-Jahr in Folge planen kann.