48-Jähriger hilft in der Verbandsliga aus - und wird zum Torschützen

Doch die dünne Personallage beim VfB Merseburg machte es am Freitagabend möglich. Tobias Furch, der am Ulmenweg eigentlich nur noch für die Alten Herren kickt, setzte sich im Verbandsliga-Gastspiel beim SC Bernburg mit auf die Bank.

Und nach 76 Minuten war seine Zeit gekommen: Der 48-Jährige betrat den Rasen für Lucas Bartz. Der 27-jährige Ausgewechselte ist eigentlich Torhüter bei den Merseburgern, musste aber - wie schon in der Vorwoche gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (1:1) - in Bernburg als Feldspieler ran. Das allein zeigt den personellen Engpass des VfB. Zum FuPa-Profil:

"Anfang der Woche ist Moritz Kothe zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich angesichts der Personalsituation aushelfen könne“, berichtet Furch der Mitteldeutschen Zeitung. "Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Aber mein Credo ist, ich renne nicht weg. Also habe ich Ja gesagt." Für sein Comeback in der Verbandsliga hatte sich der 48-Jährige eine Marschroute zurechtgelegt: "Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich mich nicht in Laufduelle verwickeln lasse", erzählt der Routinier schmunzelnd.

Routinier trifft mit einem direkten Freistoß

Als er am Freitagabend den Kunstrasenplatz betrat, war die Partie eigentlich schon entschieden. Nils Fahland (1.) und Doppelpacker Till Raeck (52., 73.) hatten bereits auf 3:0 für die Gastgeber gestellt. Kurz nach Furchs Hereinnahme erzielte Carlos Krüger den vierten Bernburger Treffer (81.). "Wir haben zu einfache Gegentore kassiert. Die musst du eigentlich wegverteidigen", berichtet Furch.

Der Routinier sorgte derweil für den Lichtblick des Abends. In der 85. Minute schnappte sich der etatmäßigen Altherren-Kicker einen Freistoß - und verwandelte diesen sehenswert direkt. "Eigentlich wollte Pascal Mittler den Freistoß ausführen, aber ich habe ihm gesagt, die haben ihre Mauer so schlecht gestellt, den mache ich selbst", erinnert sich Furch. Gesagt, getan.

Ein Comeback konnten die Merseburger danach nicht mehr hinlegen. Doch für das Comeback des Tages hatte ohnehin schon Tobias Furch gesorgt - mit seinem Einsatz und seinem Treffer für den VfB Merseburg.