47-jähriger Stürmer gewinnt die Torjäger-Krone

Die 15 Kästen ERDINGER gehen an Andrii Sapunov und die DJK Ingolstadt. Noah Tiefenbacher (li.) wurde Zweiter, Phillip Sepp (re.) Dritter. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Andrii Sapunov von der DJK Ingolstadt hat sich mit einem Fünferpack im letzten Saisonspiel gegen die Reserve des Bezirksligisten TSV Ober-/Unterhaunstadt an die Spitze der Torjäger gesetzt. Auch gegen den SV Karlshuld II lief es für den 47-Jährigen, als er mit seinen Treffern sein Team jeweils in Führung schoss.

Der zweite Platz geht Noah Tiefenbacher, den Stürmer des VfB Hallbergmoos II. Der Top-Torjäger legte in den vergangenen Wochen eine enorme Serie an Treffern hin. Sein Team wurde Vize-Meister in der A-Klasse 5 und spielt noch in der Relegation um den Aufstieg.