47-jähriger Stürmer gewinnt die Torjäger-Krone

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Andrii Sapunov von der DJK Ingolstadt hat sich mit einem Fünferpack im letzten Saisonspiel gegen die Reserve des Bezirksligisten TSV Ober-/Unterhaunstadt an die Spitze der Torjäger gesetzt. Auch gegen den SV Karlshuld II lief es für den 47-Jährigen, als er mit seinen Treffern sein Team jeweils in Führung schoss.
Der zweite Platz geht Noah Tiefenbacher, den Stürmer des VfB Hallbergmoos II. Der Top-Torjäger legte in den vergangenen Wochen eine enorme Serie an Treffern hin. Sein Team wurde Vize-Meister in der A-Klasse 5 und spielt noch in der Relegation um den Aufstieg.
Dritter ist Phillip Sepp vom TSV Mailing-Feldkirchen. Auch er zeigte nochmal seine ganze Klasse. Im Mai erzielte er in jedem Spiel ein Tor, gegen MBB Manching sogar einen Dreierpack. Auch sein Team hat durch die Relegation noch Chancen auf die Kreisklasse.
1. Andrii Sapunov, DJK Ingolstadt, A-Klasse Donau/Isar 2: 29 Tore +9
2. Noah Tiefenbacher, VfB Hallbergmoos-Goldach II, A-Klasse Donau/Isar 5: 28 Tore +7
3. Phillip Sepp, TSV Mailing-Feldkirchen, A-Klasse Donau/Isar 3: 26 Tore +9
4. Florian Berthold, VfB Friedrichshofen, A-Klasse Donau/Isar 2: 24 Tore +4
4. Markus Hundsdorfer, SG Gelbelsee/Beilngries, A-Klasse Donau/Isar: 24 Tore +4
4. Sebastian Rauch, SV Irsching-Knodorf, A-Klasse Donau/Isar 3: 24 Tore +5
7. Adrian Bojaj, FC Hepberg, A-Klasse Donau/Isar 1: 23 Tore +6
7. Henry Gabriel, ST Kraiberg, A-Klasse Donau/Isar 2: 23 Tore +0
9. Manuel Bednarik, TSV Reichertshausen, A-Klasse Donau/Isar 4: 22 Tore +4
10. Andreas Kreitmeier, SpVgg Zolling, A-Klasse Donau/Isar 6: 21 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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