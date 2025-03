47 gewinnt Lichtenberg-Derby - Reiniger trifft dreifach

Lichtenberg 47 hat das Bezirksderby gegen Sparta Lichtenberg am Sonntag für sich entschieden. Das Ergebnis, ein 1:5, fiel dann relativ deutlich aus, wobei der Tabellenführer das Spiel erst spät auf seine Seite ziehen konnte. Aber beginnen wir von vorn: Bei herrlichem Wetter, in Berlin scheint endlich die Sonne, zog es fast 1.000 Zuschauer auf die Sportanlage in der Fischerstraße. Mit dabei natürlich auch zahlreiche Gästefans der 47er. Die sahen ihr Team in der 27. Minute ein erstes Mal jubeln, nachdem Kevin Owczarek zur Führung traf. Im zweiten Durchgang glich Daniel Hänsch nach einer guten Stunde für Sparta aus. Trainer Dragan Kostic sah zu diesem Zeitpunkt eine gute Phase seiner Mannschaft.

Doch auch die Gäste blieben bei sich und konnten nochmals zulegen. Sebastian Reiniger brachte die 47er nur sechs Minuten nach dem Ausgleich wieder in Führung. In den letzten zehn Minuten schraubten Luis Millgramm und Sebastian Reiniger, der seine Tore zwei und drei erzielte, das Ergebnis auf 1:5. Die Trainer Nils Kohlschmidt und Rudy Raab freuten sich nach Abpfiff über den Dreier, mit dem 47 auch die Tabellenführung verteidigte: „Glückwunsch an das gesamte Team zum Derbysieg! Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir das Bezirksduell verdient zu unseren Gunsten entscheiden. Danke auch an die 47er-Fans für die wieder einmal großartige Unterstützung!"

Trotz der am Ende deutlichen Niederlage sieht Dragan Kostic sein Team von Sparta Lichtenberg auf einem guten Weg: „Es fühlt sich für uns gerade wie ein unfreiwilliger Umbruch mitten in der Saison an. Momo Sylla zu Viktoria, Tarik Hadziavdic zu TeBe, Malik Hadziavdic Kreuzbandriss, Max Konrad wird Vater und beendet seine Laufbahn mitten in der Saison, Felix Polster noch nicht fit, Dominik Schmüser verletzt... Das können wir in solchen Spielen noch nicht kompensieren. Es sind jedoch nur Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen. Aber unsere junge Mannschaft wird besser", erklärt er gegenüber FuPa.