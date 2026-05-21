4.629 Fans! Seibold-Blitzdoppelpack, Lalling-Keeper verschießt doppelt Relegation zur den Ost-Kreisklassen: SpVgg Straubing, SV Rathsmannsdorf und SV Lalling müssen bitteren Gang in A-Klasse antreten von Sebastian Ziegert · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser

"Flex": Fürstenzells Marco Seibold sei Dank, der Abstieg konnte erstmal abgewendet werden, jetzt geht's ins Final-Derby gegen Neuhaus/Sulzbach. – Foto: Andreas Santner

Der Relegations-Donnerstag im Kreis Ost brachte fünf satte Kulissen! In Schöfweg, Jandelsbrunn und Jägerwirth wurde die 1.000er-Zuschauer-Marke geknackt! 😍 Der FC Fürstenzell zog gegen den ASV Ortenburg den Kopf per Blitz-Doppelpack von Routinier Marco Seibold (83./86.) aus der Schlinge! Und beim Elfmeter-Drama zwischen dem SV Lalling und dem DJK-SSV Innernzell verschoss Lallings Keeper Raphael Wenig gleich doppelt. Erst parierte Innernzells Schlussmann Franz Kollmer, stand aber bei seiner Rettungsaktion vor der Torlinie. Allerdings verballerte Wenig auch den "Wiederholungs-Versuch".

Nach einer ersten Halbzeit, die von Rathsmannsdorf dominiert wurde, erzielte Matthias Meier per Kopfball nach einer Ecke das 1:0 (43. Minute). Wallerfing zeigte sich nach der Pause kämpferisch und glich durch einen abgefälschten Schuss von Matthias Marton aus (54.). In der 66. Minute sorgte Danyon Kemper mit einem beeindruckenden 40-Meter-Schuss für die Führung. Rathsmannsdorf konnte nicht mehr antworten, und Wallerfing sicherte sich den verdienten Sieg vor 828 Zuschauern. Damit steigt der SV Rathsmannsdorf aus der Kreisklasse ab und verpasst das große Relegationsderby gegen Aicha. Stattdessen trifft nun also der SV Wallerfing auf den SV Aicha vorm Wald - am Sonntag um 17 Uhr in Pleinting zum großen Aufstiegsduell!

In einem packenden Relegationsspiel vor satten 1.107 Zuschauern in Jandelsbrunn setzte sich der FC Büchlberg mit 3:1 gegen den SSV Hinterschmiding durch. Letzterer bleibt somit A-Klassist. Tobias Tahedl eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen, nachdem er einen präzisen Pass von Leon Wagner im Strafraum verwertete. Kapitän Luca Reidl erhöhte in der 63. Minute auf 2:0, als er nach einem Zuspiel von Tahedl beherzt abschloss. Simon Hackl sorgte in der 69. Minute mit einem cleveren Treffer für den Anschlusstreffer, doch Büchlberg antwortete prompt: Tahedl traf in der 77. Minute per Kopf nach einer Flanke von Niklas Ketzinger. Nach einem verschossenen Elfmeter von Korbinian Wilhelm tief in der Nachspielzeit blieb es dann doch beim 3:1. Büchlberg steht nun im Endspiel, rettet sich vorerst, muss aber auch das "Finale" am Pfingstsonntag in Kropfmühl (17 Uhr) gegen den TSV Wegscheid noch überstehen.

Vor 1.062 Zuschauern in Jägerwirth setzte sich der FC Fürstenzell mit 2:1 gegen den ASV Ortenburg durch - per Seibold-Doppelschlag. Die Partie begann nervös, doch die Ortenburger gingen in der 38. Minute durch Fabian Schenk in Führung, der einen schöne Pass-Staffette platziert ins lange Ecke verwandelte. Fürstenzell reagierte stark und hatte durch Wagner die große, schnelle Chance aufs 1:1, doch Walch parierte glänzend. In der zweiten Halbzeit drückte Fürstenzell auf den Ausgleich. Marco Seibold, der erst in Minute 60 eingewechselt wurde, erzielte in der 83. Minute den Ausgleich per Flugkopfball. Nur drei Minuten später traf er erneut, nach einem tollen Durchstecker, und sicherte dem FCF den Sieg und damit die Chance auf den Klassenerhalt, am Sonntag in Vornbach (17 Uhr) im Lokalderby gegen die SG Neuhaus/Sulzbach.

Was für ein Derby-Krimi in Schöfweg! Vor 1.032 Zuschauern brachte Christian Stangl Lalling in der 17. Minute per Kopf nach einer Ecke in Führung. Innernzell drängte auf den Ausgleich, und in der 53. Minute war es Maximilian Grassinger, der mit einem wuchtigen Schuss den 1:1-Ausgleich erzielte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel nach 120 Minuten ohne Sieger. Innernzell war dabei über lange Strecken deutlich näher dran am Sieg. Im dramatischen Elfmeterschießen setzte sich Innernzell mit 5:4 und damit insgesamt mit 6:5 durch, nachdem ausgerechnet Lallings Keeper Raphael Wenig den entscheidenden Elfer verschoss, und das gleich doppelt! Erst parierte Franz Kollmer, stand bei seiner Parade aber vor der Torlinie. Den "Wiederholungs-Elfer" verschoss Wenig dann rechts hoch nebens Tor! Äußerst bitter für Lalling, das damit aus der Kreisklasse absteigen muss. Für Innernzell geht's am Sonntag in Kirchberg im Wald (17 Uhr) ins Relegations-Finale gegen den SV Riedlhütte.