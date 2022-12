46 von möglichen 48 Punkten geholt: Schönbrunns fast perfekte Saison Die Lusenkicker wollen endlich den Aufstieg in die Kreisliga packen und gehen mit großem Vorsprung in die Winterpause

Schier unaufhaltsam siegt sich die DJK Schönbrunn am Lusen in dieser Spielzeit dem langersehnten Aufstieg in die Kreisliga entgegen. 16 Partien haben die Lusenkicker in der Kreisklasse Freyung bislang absolviert, 15 davon haben sie gewonnen. Nur ein einziges Mal, gegen die DJK Altreichenau, mussten die Punkte geteilt werden. Eine meisterliche Bilanz! Macht unterm Strich in der Winterpause schon satte zehn Zähler Vorsprung auf den Titelrivalen SV Riedlhütte.

In den letzten Jahren waren die Lusenkicker - mit Ausnahme der vergangenen Spielzeit vielleicht - immer nahe dran. 2019 scheiterten die Schönbrunner als Vizemeister in der Aufstiegsrelegation am FC Niederwinkling - vor 1.000 Zuschauern in Lalling. Bekanntlich ist aber knapp daneben auch vorbei. Dieses Jahr scheint aber die Stunde der DJK zu schlagen. Hartnäckigkeit und Geduld zahlt sich doch aus. Kann eigentlich auch gar nichts mehr schiefgehen, oder? "Bei zehn Punkten Vorsprung können wir nicht mehr sagen, dass wir mit dem Relegationsplatz zwei auch zufrieden wären. Dann bin ich mir sicher, würden wir wieder nicht aufsteigen", meint Abteilungsleiter Alexander Pauli schmunzelnd. Zu Weihnachten spricht aber wenig bis nichts dafür, dass die bislang so souveränen Schönbrunner im Frühjahr plötzlich einbrechen könnten. Außer die Meisterflatter befällt die DJK`ler. Pauli weiß, dass es entscheidend sein wird, wie die Mannschaft aus der langen Winterpause kommt: "Grafenau II, Dreisessel, Oberkreuzberg - das sind gleich drei knackige Aufgaben. Wenn wir da ins Schludern kommen, wird Riedlhütte nochmal Morgenluft wittern, denn die haben schon auch eine gute Truppe beisammen. Sind wir aber gleich voll da, dann dürfte das schon vorentscheidend sein."

Warum es in dieser Saison so traumhaft läuft? Dafür hat Alexander Pauli gleich mehrere Erklärungen: "Zum einen natürlich das Verdienst unseres Trainers Franz Gibis. Zum anderen hat die Mannschaft von Anfang an eine ganz andere Einstellung und einen ganz anderen Willen wie in der Vorsaison an den Tag gelegt. Die Jungs haben richtig Bock, Fußball zu spielen. Die Mannschaft ist auch reifer geworden. Zudem sind wir bislang vom Verletzungspech verschont geblieben." Aus einer starken Gruppe möchte Pauli drei Akteure herausheben: Da wäre zum einen Marco Dirndorfer , der "im Mittelfeld überragend" die Fäden ziehe. Und dann wären da noch die beiden 18-jährigen Youngsters Elias Gaßler und Lukas Schopf , die wie erhofft frischen Wind reingebracht haben und ganz nebenbei eine Bestätigung für die gute Jugendarbeit unterm Lusen sind.Und was macht eine gute Mannschaft noch aus? Genau, der 12. Mann neben dem Platz. Der Unterstützung des ganzen Dorfes können sich die Schönbrunner Fußballer sicher sein. "Daheim oder auswärts, wir sind immer mit 150 plus X Schönbrunnern vertreten. Ich kann mich erinnern, zum Spitzenspiel gegen Riedlhütte hat es den ganzen Tag geschüttet. Da jagst du normal keinen Hund aus dem Haus. Trotzdem konnten wir 250 Zuschauer begrüßen. Auch das zeichnet uns aus", berichtet Alexander Pauli schon ein wenig stolz. Kaum auszudenken, was in dem Bayerwaldörtchen, das zur Gemeinde Hohenau gehört, los sein dürfte, wenn im Frühjahr die Meisterkorken knallen.Zukunftsmusik, die Winterpause dauert noch bist Mitte Februar, dann geht`s los mit der Vorbereitung. Um nichts dem Zufall zu überlassen, schlagen die Schönbrunner auch ein Trainingslager auf. Allerdings zieht`s die Lusenkicker nicht wie andere Vereine in südliche Gefilde wie etwa nach Italien oder Kroatien. Die DJK bezieht Anfang März von Donnerstag bis Sonntag Quartier beim Kirchenwirt Zacher in Kirchberg bei Passau. "Das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, warum sollten wir was anderes machen? Das Wichtigste ist doch, dass möglichst viele Leute dabei sind. Und nach Kirchberg können einige, die am Donnerstag noch nicht Zeit haben, nachkommen." Los geht`s dann für die DJK Schönbrunn am Sonntag, den 26. März 2023 mit dem Auswärtsspiel beim TSV Granfenau II. Dann kann weiter an der fast perfekten Saison gebastelt werden.