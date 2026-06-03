46 Tore in einer Saison! Schädler ist nicht zu stoppen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Es hatte sich angedeutet. Ex-Regionalliga-Kicker Peter Schädler holt sich die 15 Kästen ERDINGER. Mit fast 50 Toren in einer Saison gehört er wahrlich zu den Besten seiner Liga, wenn er nicht sogar der Beste ist. Sein größtes Kunststück in dieser Saison? Ein Neunerpack beim 15:0-Sieg gegen Türk Sport Garching II. Oder waren es sogar zehn?
Mit zehn Toren Rückstand auf Rang eins kann Robert Friedrich sich einen ebenso fabelhaften zweiten Platz sichern. In anderen Ligen wäre ihm mit dieser Trefferanzahl der Sieg sicher gewesen, doch er spielt nun mal mit Torgranate Schädler in einer Liga. Er und der FC Kollbach haben sich den Aufstieg in die Kreisklasse geholt.
Den dritten Platz teilen sich Kamil Temporale vom TSV Gräfelfing II und Marcel Uhrich von den Sportfreunden Pasing. Beide haben je 29 Treffer auf dem Konto. In der Liga lief es für beide Teams gut. Pasing holte sich den Titel, Gräfelfing bekommt in der Aufstiegsrelegation die zweite Chance für den Aufstieg.
1. Peter Schädler, VfB Sparta München, A-Klasse München 2: 46 Tore +0
2. Robert Friedrich, 1. FC Kollbach, A-Klasse München 1: 36 Tore +1
3. Kamil Temporale, TSV Gräfelfing II, A-Klasse München 3: 29 Tore +5
3. Marcel Uhrich, Sportfreunde Pasing, A-Klasse München 3: 29 Tore +1
5. Fabiano Linza, FV Birkenhof, A-Klasse München 2: 27 Tore +3
6. Florian Mederer, TSV Altomünster, A-Klasse München 1: 26 Tore +4
7. Moritz Gruber, DJK Pasing III, A-Klasse München 4: 25 Tore +2
8. Erkut Su, FC Hochbrück, A-Klasse München 2: 23 Tore
9. Raphael Penk, TSV Altomünster, A-Klasse München 1: 21 Tore
9. Georgica Chiata, FC Hochbrück, A-Klasse München 2: 21 Tore
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