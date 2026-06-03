46 Tore in einer Saison! Schädler ist nicht zu stoppen

Man merkt, er hat mal höher gespielt: Peter Schädler (Mi.). Doch auch Robert Friedrich (li.) und Kamil Temproale (re.) treffen, wie sie wollen. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Es hatte sich angedeutet. Ex-Regionalliga-Kicker Peter Schädler holt sich die 15 Kästen ERDINGER. Mit fast 50 Toren in einer Saison gehört er wahrlich zu den Besten seiner Liga, wenn er nicht sogar der Beste ist. Sein größtes Kunststück in dieser Saison? Ein Neunerpack beim 15:0-Sieg gegen Türk Sport Garching II. Oder waren es sogar zehn?

Mit zehn Toren Rückstand auf Rang eins kann Robert Friedrich sich einen ebenso fabelhaften zweiten Platz sichern. In anderen Ligen wäre ihm mit dieser Trefferanzahl der Sieg sicher gewesen, doch er spielt nun mal mit Torgranate Schädler in einer Liga. Er und der FC Kollbach haben sich den Aufstieg in die Kreisklasse geholt.