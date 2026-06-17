46 Tore in drei Jahren: Großefehn verstärkt sich mit Hoppen

Der SV Großefehn hat sich für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems die Dienste eines bekannten Gesichts gesichert. Daniel Hoppen wechselt vom TV Bunde ins Mühlenstadion und verstärkt künftig die Offensive des SVG.

Der flexibel einsetzbare Angreifer bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirksliga mit und wusste in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Torgefahr zu überzeugen. In den zurückliegenden drei Spielzeiten erzielte Hoppen insgesamt 46 Treffer und steuerte darüber hinaus zahlreiche Vorlagen bei.

Mit der Verpflichtung des Offensivspielers gewinnt der SV Großefehn einen Akteur hinzu, der in verschiedenen Rollen in der Offensive eingesetzt werden kann und sich in der Liga bereits einen Namen gemacht hat.