46 Scorer in der Vorsaison: Einheit begrüßt "hochtalentierten Spieler"

Bei den A-Junioren des SV Fortuna Magdeburg konnte Lukas Radomski in der vergangenen Saison tun, was er wollte. Stolze 46 Scorerpunkte verbuchte der Angreifer für den Landesmeister von Sachsen-Anhalt. Künftig stürmt der 17-Jährige in der Oberliga.