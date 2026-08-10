46-jähriger Torwart kann Pleite des FC Aschheim nicht verhindern

Der FC Aschheim verlor eine weitere Partie. – Foto: Sven Leifer

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben im Duell mit der SpVgg Kammerberg eine 1:4-Niederlage quittiert und damit auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Trainer Mirza Mesic hatte seine ohnehin runderneuerte Mannschaft gegenüber dem 1:5 beim SV Dornach wegen vieler Urlauber auf sechs Positionen umstellen müssen. Mit Torwart Thomas Pietzuch (46) und Mittelfeldspieler Domenico Contento (41) gesellten sich dabei zwei weitere Ü40-Akteure zu Kapitän Falk Schubert (40) hinzu.

Beide Teams taten sich zunächst schwer, Offensiv-Power zu erzeugen und sich aussichtsreiche Torchancen zu arbeiten. Mehr Struktur in ihrem Spiel hatten die Kammerberger, die auch in den meisten Zweikämpfen die Oberhand behielten. „Was uns fehlt, ist noch immer die Körperlichkeit, aber mitunter auch die Körpersprache“, sagte Mezic, der seine Personalrochade „nicht als Alibi“ gelten lassen wollte, aber die unter diesen Umständen zu erwartenden Abstimmungsprobleme moderieren musste.