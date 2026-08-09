46-jähriger Torwart kann 1:4-Pleite des FC Aschheim nicht verhindern

Abschiedsfoto: Domenico Contento, Denis Hartmann, Vincenzo Contento und Diego Contento verlassen den FCA. – Foto: FC Aschheim

Der FC Aschheim verliert gegen Kammerberg mit 1:4. Mit Thomas Pietzuch stand ein 46-Jähriger im Tor – neben zwei weiteren Ü40-Akteuren.

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben im Duell mit der SpVgg Kammerberg eine 1:4-Niederlage quittiert und damit auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Trainer Mirza Mesic hatte seine ohnehin runderneuerte Mannschaft gegenüber dem 1:5 beim SV Dornach wegen vieler Urlauber auf sechs Positionen umstellen müssen. Mit Torwart Thomas Pietzuch (46) und Mittelfeldspieler Domenico Contento (41) gesellten sich dabei zwei weitere Ü40-Akteure zu Kapitän Falk Schubert (40) hinzu.

Beide Teams taten sich zunächst schwer, Offensiv-Power zu erzeugen und sich aussichtsreiche Torchancen zu arbeiten. Mehr Struktur in ihrem Spiel hatten die Kammerberger, die auch in den meisten Zweikämpfen die Oberhand behielten. „Was uns fehlt, ist noch immer die Körperlichkeit, aber mitunter auch die Körpersprache“, sagte Mezic, der seine Personalrochade „nicht als Alibi“ gelten lassen wollte, aber die unter diesen Umständen zu erwartenden Abstimmungsprobleme moderieren musste.

Domenik Kaiser brachte die bis dahin noch sieglosen Gäste nach einer Flanke von Agon Bashota in Führung (33.), doch die Antwort der Heimelf ließ nicht lange auf sich warten. Die Aschheimer kombinierten sich über die linke Seite in Richtung Strafraum, und Altan Duman traf nach Doppelpass mit Mohamed Jalloh im zweiten Versuch aus spitzem Winkel zum 1:1 (38.).

Nach der Pause nutzte Kammerberg immer wieder entstehende Lücken in der FCA-Deckung zu weiteren Treffern. Lukas Fladung traf per Kopf zum 2:1 (57.), ehe Ivan Mijatovic nach einem Bashota-Eckstoß zur Stelle war (78.). Mesic stellte auf ein 4-3-3 um, doch klare Torchancen blieben aus. Stattdessen schloss Fladung einen Kammerberger Konter erfolgreich ab (90.+1).