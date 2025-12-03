46-Jähriger schießt sich mit Dreierpack auf Platz zwei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klasse Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der Kampf um das ERDINGER Gold in der Flasche ist in den A-Klassen Donau/Isar weiter maximal spannend. Zehn Spieler werden nur durch drei Tore getrennt. Jedes einzelne Spiel kann das ganze Torschützen-Ranking durcheinanderwirbeln.
Henry Gabriel konnte seine Führung auch im November behaupten. Dabei zeigte sich der Torjäger des ST Kraiberg im November nicht ganz so treffsicher wie zuvor. Der 28-Jährige netzte in den letzten beiden Partien vor der Winterpause „nur“ einmal.
Trotzdem schnuppert das Sport-Team weiter am Aufstieg bzw. am Relegationsplatz. Gabriel kam in allen 12 Spielen zum Einsatz und traf dabei 16 Mal.
Mit Andril Sapunov (DK Ingolstadt), Philipp Schöps (SC Massenhausen) und Noah Tiefenbacher (VfB Hallbergmoos-Goldach II) folgen gleich drei Spieler auf dem zweiten Platz. Der 46-jährige (!) Sapunov traf zum Jahresabschluss gegen den TSV Ober-Unterhaunstadt II gleich dreimal.
Dahinter konnten sich über die Winterpause Florian Berthold (VfB Friedsrichtshofen) und Manuel Bednarik (TSV Reichertshausen) poitionieren. Das Duo hat 14 Tore auf der Habenseite.
1. Henry Gabriel, ST Kraiberg, A-Klasse Donau/Isar 2: 16 Tore
2. Andril Sapunov, DJK Ingolstadt, A-Klasse Donau/Isar 2: 15 Tore
2. Philipp Schöps, SC Massenhausen, A-Klasse Donau/Isar 5: 15 Tore
2. Noah Tiefenbacher, VfB Hallbergmoos-Goldach II, A-Klasse Donau/Isar 5: 15 Tore
5. Florian Berthold, VfB Friedrichshofen, A-Klasse Donau/Isar 2: 14 Tore
5. Manuel Bednarik, TSV Reichertshausen, A-Klasse Donau/Isar 4: 14 Tore
7. Justin Eberl, TSV Reichertshofen, A-Klasse Donau/Isar 3: 13 Tore
7. Sebastian Rauch, SV Irsching-Knodorf, A-Klasse Donau/Isar 3: 13 Tore
7. Lorenz Daimer, SpVgg Eichenkofen, A-Klasse Donau/Isar 7 : 13 Tore
7. Denis Prsa, FC Inning a.Holz, A-Klasse Donau/Isar 7: 13 Tore
11. Markus Hundsdorfer, SG Gelbelsee/Beilngries, A-Klasse Donau/Isar: 12 Tore
12. Manuel Grundner, TSV St. Wolfgang, A-Klasse 8 : 11 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!