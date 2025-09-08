458 Registrierungen – TV Wehingen schenkt zweite Lebenschancen

Großer Einsatz, großes Ergebnis: Der TV Wehingen ist Gewinner der DKMS Fußballhelden-Saison 2024/25. Im Frühjahr hatte der Verein innerhalb nur einer Woche eine Registrierungsaktion für den erkrankten Pub-Besitzer Cengiz Yilmaz auf die Beine gestellt – mit überwältigender Resonanz: 458 Menschen ließen sich registrieren.

Zwar wurde für den Wehinger noch kein passender Spender gefunden, er sei jedoch auf einem guten Weg, berichtete der 40-Jährige vor Ort. Mehrere Spender stünden laut Aussage seiner Ärzte in der Vorauswahl. Dafür profitierte bereits ein Mann aus Argentinien von der Registrierungsaktion des TV Wehingen. Marius Weiß aus dem Nachbarort Deilingen wurde nur einen Monat nach seiner Registrierung als genetischer Zwilling ausgewählt. „Es war wirklich einfach, eine zweite Lebenschance zu schenken“, sagt der 19-Jährige.

Bestes Ergebnis aller Zeiten

„Der TV Wehingen hat nicht nur die vergangene DKMS Fußballhelden-Saison gewonnen. Es ist das beste Ergebnis aller bisherigen Fußballhelden-Jahre“, lobte Jennifer Andersen von der DKMS. Als Preis erhielt der Verein einen Trikotsatz und eine Urkunde. „Es ging alles sehr schnell und spontan“, berichtet Lars Bauer, zweiter Vorsitzender des TV. „Hier im Ort hat unser Aufruf schnell die Runde gemacht, besonders in den sozialen Netzwerken.“

Die neue DKMS Fußballhelden-Saison läuft bereits. Vereine können kostenlose Registrierungssets bestellen und ihre eigene Aktion starten. Jede Registrierung – und mit etwas Glück gibt’s tolle Preise zu gewinnen. Gemeinsam Blutkrebs die rote Karte zeigen: www.dkms.de/fussballhelden