4,5 Tore zum Kantersieg! Lena Kirschner ist Spielerin der Woche!

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteurinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Lena Kirschner , Stürmerin des SV Eintracht Kirchheim/Dirgesheim, hat am Wochenende wieder einmal das gemacht, was eine gute Stürmerin machen soll, nämlich Tore schießen. Wie viele es im Endeffekt waren, da sind sich Schiedsrichter und Kirschner nicht ganz einig. Eines steht jedoch fest. Kirschner, die von ihren Teamkolleginnen nur Leki genannt wird, ist völlig verdient Spielerin der Woche und heute exklusiv bei FuPa im Interview.

So., 18.05.2025, 11:00 Uhr

FuPa: 13:0 lautete zum Abpfiff das Ergebnis eures Kantersiegs über den TSV Hüttlingen II. Wie fühlt sich so ein Spiel an? Wird es nicht irgendwann langweilig?

FuPa: Sagenhafte fünf der 13 Treffer gingen dabei auf dein Konto. Hast du schonmal einen Fünferpack erzielt? Hast du ein Lieblingstor aus diesen fünf?

Kirschner: Tatsächlich waren es nur vier und keine fünf Treffer. Das letzte Tor ging fälschlicherweise auf mich. Hier war die Gegenspielerin eine Fußspitze schneller als ich, konnte den Ball dann aber trotzdem nicht mehr anders klären als ins eigene Tor. Einen Fünferpack habe ich glaube ich noch nie erzielt, aber vier Tore gab es in der vergangenen Saison schon einmal, wenn ich mich richtig erinnere. Mein Lieblingstor in diesem Spiel kam leider nicht von mir, daher nein ein Lieblingstor aus meinen vier Treffern gibt es nicht.

FuPa: Ein Spiel ist noch zu spielen. Aktuell seid ihr Tabellenführer mit drei Punkten Abstand auf euren Verfolger, den FC Härtsfeld. Wie ist die Stimmung dazu in der Mannschaft? Was wird am letzten Spieltag besonders wichtig sein, um den Titel zu holen?

Kirschner: Die Stimmung ist super - natürlich sind alle motiviert auch im letzten Spiel noch 3 Punkte zu holen und den Titel zu holen. Trotzdem sind wir uns denke ich auch bewusst, dass es kein Selbstläufer wird und es vollen Einsatz von jeder Spielerin braucht. Aber ich bin überzeugt, dass wir mit Teamgeist, Konzentration und vor allem Motivation angreifen werden und uns dann hoffentlich auch entsprechend belohnen können.

FuPa: Mit bisher 20 erzielten Treffern ist deine derzeitige Spielzeit im Vergleich zu den vorherigen die mit Abstand erfolgreichste. Was ist dieses Jahr anders? Macht die Liga einen großen Unterschied oder hast du leistungstechnisch einfach nochmal einen Sprung gemacht?

Kirschner: Mit Sicherheit macht die Liga einen gewissen Unterschied zu den letzten Jahren, jedoch bin ich ziemlich sicher, dass auch unser Trainer seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich das Tor nun das eine oder andere Mal zuverlässiger und öfter treffe.