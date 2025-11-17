45 Tore! Büsnau jubelt bei 7-Tore-Schlacht, 11 Hütten in Dagersheim

---

Der SV Nufringen verlor trotz großer Moral klar, weil der TSV Jahn Büsnau seine Effizienz eindrucksvoll unter Beweis stellte. Nach dem frühen verschossenen Foulelfmeter von Sebastian Lenhardt (7.) übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle und trafen durch Marc Bauer (27.), Sebastian Lenhardt (40.), Johannes Specht (56.), Marc Hetzel (62.) und Noah Azizu Anaba (63.). Für Nufringen hielten Calvin Ludolph (35.) und Tobias Tauber per Foulelfmeter (78.) dagegen, doch der Aufsteiger blieb in der Defensive zu offen. In der Tabelle schiebt sich Büsnau durch den Sieg punktgleich mit der Spitze nach oben, während Nufringen im unteren Mittelfeld feststeckt.

Holzgerlingen verspielte eine 3:0-Führung und verpasste den Befreiungsschlag im Tabellenkeller, während der SV Rohrau seine starke Moral unter Beweis stellte. Die Gastgeber trafen durch Marvin Mayer (38.), Sefa Yilmaz (41.) und Linus Kislat (46.), ehe Simon Kamm per Foulelfmeter (54.), Nico Krägeloh (81.) und kurz darauf Jonathan Fiscella (82.) das Spiel kippten. Holzgerlingen tritt durch das Remis weiter auf der Stelle und bleibt im unteren Tabellendrittel. Rohrau dagegen bleibt als Sechster in Schlagdistanz zur Spitze.

Im emotionalen Duell errang der SV Bonlanden trotz einer Roten Karte gegen Dawid Norbert Lebkuchen (44., letzter Mann) ein starkes Remis gegen den TV Echterdingen II. Die Gäste gingen früh durch Wesley Acholonu (10.) in Führung, ehe Agonis Berisha (42.) ausglich. Bonlanden verteidigte danach leidenschaftlich und verdiente sich den Punkt redlich. In der Tabelle festigt Echterdingen seine Position in der Spitzengruppe, während Bonlanden auf Rang neun bleibt.

Der VfL Oberjettingen stand gegen die Spvgg 1897 Cannstatt erneut auf verlorenem Posten und bleibt tief im Tabellenkeller. Die Cannstatter dominierten mit Toren von Michael Ziegler (7.), Fabian Ipowitz (23.), Aimar Lizoain Garayoa (44./50.), Marco Schulz (56.), Dennis Schmidt (70.) und Benjamin Nimigean (88.). Für Oberjettingen traf lediglich Johannes Leidner (55.), doch die defensive Instabilität war erneut gravierend. Cannstatt setzt sich damit im Spitzenfeld fest, während Oberjettingen weiter Schlusslicht bleibt.

Der TSV Dagersheim erlebte einen bitteren Nachmittag, denn der VfL Herrenberg spielte sich mit einer eindrucksvollen Offensivleistung zurück ins Tabellenmittelfeld. Herrenberg traf durch Lyonel Baurycza (7./58.), Colin Kugel (9.), Can Abalioglu (21./23./26.), Josias Hartmann (34.), Maxime Andritschke (37.) und Iván Vargas Müller (52.), während Dagersheim durch Wisdom Noah Neumann (50./60.) Ergebniskosmetik betrieb. Herrenberg verbessert seine Lage im unteren Drittel, während Dagersheim als Aufsteiger weiter tief im Abstiegskampf steckt. Besonders die vielen frühen Gegentore erschweren die Lage.

Der SV Deckenpfronn feierte einen wichtigen Heimsieg und setzte ein Ausrufezeichen gegen den Tabellendritten TV Darmsheim. Alexander Wetsch (6.), Max Christmann (47.), Timo Schwarz (50.) und Kevin Wolf (70.) trafen für die Gastgeber, während Simon Lindner (23.) für Darmsheim ausglich; kurz vor dem dritten Treffer sah Timo Schwarz Gelb-Rot (69.). Trotz Unterzahl überzeugte Deckenpfronn kämpferisch und klettert auf Rang sieben. Darmsheim verpasst es dagegen, sich an der Spitze abzusetzen.

Der TSV Musberg setzte sich im Duell zweier enger Tabellennachbarn durch und gewann verdient gegen den ASV Botnang. Die Treffer von Ruben Pinheiro Martins (4.) und Julien Kappeler (65.) entschieden ein Spiel, in dem Musberg defensiv reifer wirkte. Botnang fand selten den Zug zum Tor und konnte seine stabile Saisonform nicht bestätigen. Beide Teams bleiben im dicht gedrängten Mittelfeld, doch Musberg schiebt sich an Botnang vorbei.

Croatia Stuttgart verpasste im Kellerduell trotz Führung einen dringend benötigten Sieg, während der SV Vaihingen seine Top-5-Position mit großem Willen verteidigte. Nach dem Treffer von Nenad Stevanovic (54.) drehte Vaihingen die Partie spät durch Vincent Moser (76.) und Maxim Haug (90.+6). Die Gelb-Rote Karte gegen Filip Rajic (88.) erschwerte Croatias Schlussphase zusätzlich. Croatia bleibt damit im Abstiegskampf, während Vaihingen oben dranbleibt.

