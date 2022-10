45 Minuten Offensivfeuerwerk

Die Geschichte des Aufeinandertreffens zwischen uns und dem Kreisoberligaabsteiger SV Aufbau Oppelhain ist schnell erzählt. 7 Tore in 45 Minuten und am Ende ein nichtgegebener Elfmeter für die Heimelf. Bereits in Minute 2 war es Marcel Balke der nach Vorarbeit von Sebastian Rodrigues da Silva zum 1:0 vollstreckte. Im Anschluss die Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Marco Mendritzki wurde gefoult, konnte aber im Fallen den Ball auf den startenden Stecklina durchstecken, der völlig frei vor dem Tor den Pfiff des Schiedsrichters hörte. Vorteil abgepfiffen und Freistoß für uns. Dieser wiederum brachte nichts ein. Nach einer Ecke in der 12. Spielminute konnte Oppelhain ausgleichen. Davon allerdings nicht geschockt erspielten wir uns weiter Chance um Chance. Und so war es Tobias Stecklina (22.) nach Vorarbeit von Marcel Balke und wieder Marcel Balke (29.) nach Vorarbeit von Marco Mendritzki die das Ergebnis auf 3:1 stellen konnten. 3:1 nach 29 Minuten. Alles roch nach etwas Zählbarem für uns. Doch dann begannen völlig zerfahrene 15 Minuten. Die Oppelhainer konnten noch vor dem Pausenpfiff durch Treffer in der 36., 40. Und 45. Spielminute das Spiel komplett drehen. Halbzeit und Zeit zum Sammeln. In Halbzeit 2 ein absolut konzentriertes Spiel auf beiden Seiten. Gerade in der Schlussphase gingen wir hohes Risiko um wenigstens noch 1 Punkt zu behalten. Dieser war zum greifen nah als in Minute 89 der eingewechselte Marc Edinger im 16er zu Fall gebracht wurde. Zur Verwunderung aller blieb der Pfiff zum Elfmeter aus und so blieb es beim 3:4 für SV Aufbau Oppelhain. Mit Sicherheit ein absolut ärgerliches Ergebnis. Durch 15 unkonzentrierte Minuten und wieder einmal viel zu einfache Gegentore brachten wir uns selbst um den Lohn.

In der nächsten Woche gastieren wir in Friedersdorf bei der Reserve der heimischen SG. Anstoß ist hier bereits um 12 Uhr.