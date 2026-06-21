4:5: Luhe-Wildenau und Ammerthal liefern Spektakel – BUL trifft 9 Mal

Matthias Heinl (rechts) und die SpVgg SV Weiden II münzten in Dießfurt einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg um. – Foto: Dagmar Nachtigall

2:0, 2:3, 4:3, Endstand 4:5. Es war ein regelrechtes Spektakel, dass die DJK Ammerthal und der SC Luhe-Wildenau am Sonntag ablieferten. Gefühlt war beim Testkick unter brütender Hitze in Waldthurn jeder Schuss ein Treffer. Am Ende setzte sich der klassenhöhere Bayernligist knapp durch. Ordentlich krachen ließ es der ASV Burglengenfeld. Beim ersten Auftritt unter Neu-Coach Matthias Rascher schossen die Naabtalkicker den Kreisligisten Henger SV mit 9:0 ab. Besonders hervor tat sich Luis Lommer. Burglengenfelds neuer Stürmer erzielte vier Treffer, darunter einen lupenreinen Hattrick binnen zehn Minuten. Erfolgreich waren außerdem die beiden Landesliga-Aufsteiger TSV Kareth-Lappersdorf und SV Wenzenbach sowie der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. So liefen die Sonntags-Testspiele mit Beteiligung der Oberpfälzer Bayern-, Landes- und Bezirksligisten: