45 gute Minuten sind für den FC Denzlingen beim SV Oberachern zu wenig Denzlingen ist am Dienstag beim FC 08 Villingen im Pokal-Halbfinale zu Gast von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Anes Vrazalica (rechts), hier noch im Trikot des FC Denzlingen, traf am Freitag gegen seinen Ex-Club. – Foto: Achim Keller

Nach einer guten ersten Halbzeit des FC Denzlingen, steigert sich der SV Oberachern im südbadischen Duell der Fußball-Oberliga und setzt sich mit 3:0 durch. Anes Vrazalica trifft gegen seinen Ex-Club.