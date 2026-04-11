 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

45 gute Minuten sind für den FC Denzlingen beim SV Oberachern zu wenig

Denzlingen ist am Dienstag beim FC 08 Villingen im Pokal-Halbfinale zu Gast

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Anes Vrazalica (rechts), hier noch im Trikot des FC Denzlingen, traf am Freitag gegen seinen Ex-Club.
Anes Vrazalica (rechts), hier noch im Trikot des FC Denzlingen, traf am Freitag gegen seinen Ex-Club. – Foto: Achim Keller

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Nach einer guten ersten Halbzeit des FC Denzlingen, steigert sich der SV Oberachern im südbadischen Duell der Fußball-Oberliga und setzt sich mit 3:0 durch. Anes Vrazalica trifft gegen seinen Ex-Club.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Oberachern
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FC Denzlingen
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Der FC Denzlingen hat am Freitagabend eine Überraschung beim SV Oberachern verpasst. Im südbadischen Duell waren die Gäste in der ersten Spielhälfte mindestens ebenwürdig, gingen aber dennoch nach chancenarmen 45 Minuten mit einem Rückstand in die Pause. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Stefotic (41.), 2:0 Sheron (51.), 3:0 Vrazalica (60.). Schiedsrichter: Gumz (Rielasingen). Zuschauer: 250.