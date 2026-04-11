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45 gute Minuten sind für den FC Denzlingen beim SV Oberachern zu wenig
Denzlingen ist am Dienstag beim FC 08 Villingen im Pokal-Halbfinale zu Gast
Der FC Denzlingen hat am Freitagabend eine Überraschung beim SV Oberachern verpasst. Im südbadischen Duell waren die Gäste in der ersten Spielhälfte mindestens ebenwürdig, gingen aber dennoch nach chancenarmen 45 Minuten mit einem Rückstand in die Pause. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.