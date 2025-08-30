45 Grad in der Kabine

Auf der anschließenden Pressekonferenz gehörte zunächst einmal Gäste-Trainer Vincent Wagner das Wort. "Unsere Jungs waren heiß - im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab irgendein technisches Problem", meinte Wagner. In der Kabine habe man Temperaturen von 45 Grad vorgefunden. Deswegen sei man auch "sehr, sehr warm" gewesen". Es sei wichtig gewesen, einen guten Pressingmoment gleich zum 1:0 nutzen zu können. Anschließend habe man es ordentlich gemacht. Nach der Pause sei es klar gewesen, dass die Hertha kommt. Letztlich habe man aber das Ding souverän nach Hause gebracht und verdient gewonnen. Auch sein Berliner Trainerkollege Stefan Leitl kannte den verdienten Sieg der Gäste an. Im Verlauf der ersten Halbzeit sei man überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Nach dem Seitenwechsel sei dann zwar eine Leistungssteigerung bei den Hausherren erkennbar gewesen, doch nach vorne hin habe die entscheidende Durchschlagskraft gefehlt. "Wir haben verdient verloren", gab Leitl zu. Man müsse sich bei den Hertha-Anhängern entschuldigen. Der Unterschied zwischen dem Engagement im Training und der Leistung gegen Elversberg sei beachtlich. Auch wenn die Enttäuschung aktuell groß sei, müsse man positiv nach vorne schauen. Leitl nimmt seine Mannschaft in die Pflicht und fordert von ihr in den kommenden Spielen wieder eine ganz andere Leistung. Wagner will sich vom aktuellen Tabellenplatz nicht blenden lassen - wohlwissend, dass die Saison gerade erst angefangen hat.