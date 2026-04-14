4:4 - Wilde Wendungen beim Spiel zwischen OSC und Gesmold II Aufsteiger dreht Rückstand – OSC kämpft sich zurück von Michael Eggert · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

In einem torreichen und über weite Strecken offenen Spiel trennten sich der Osnabrücker SC und Aufsteiger Viktoria Gesmold II in der Kreisliga Osnabrück mit 4:4 (2:2). Beide Mannschaften zeigten dabei eine hohe Offensivqualitäten, offenbarten jedoch zugleich defensive Schwächen.

Der OSC begann druckvoll und bestimmte zunächst das Geschehen. Die Gastgeber ließen den Ball schnell laufen und erspielten sich mehrere Gelegenheiten, nutzten diese jedoch zunächst nicht konsequent. Die 2:0-Führung war dennoch folgerichtig, hätte angesichts der Spielanteile aber auch deutlicher ausfallen können. Gesmold fand erst mit einem sehenswerten Treffer zurück in die Partie und kam mit dem zweiten Abschluss noch vor der Pause zum Ausgleich. In dieser Phase agierte der OSC ungeordnet und ließ die bis dahin kontrollierte Spielstruktur vermissen.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff nutzten die Gäste ihre nächsten Chancen konsequent: Mit zwei weiteren Treffern binnen weniger Minuten drehte Viktoria Gesmold II die Partie von einem 0:2 in eine 4:2-Führung. Die Effizienz der Gäste stand dabei im Kontrast zur Chancenverwertung der Hausherren. In der Folge übernahm der OSC wieder die Initiative und drängte auf den Anschluss. Trotz personeller Engpässe gelang es den Gastgebern, das Spiel erneut auszugleichen und zumindest einen Punkt zu sichern.