SV Raspo Lathen vs. FC Wesuwe

SV Meppen II vs. SC Spelle-Venhaus

4:4-Wahnsinn! Heede schockt Flechum nach 0:3! Ein Punkt im Regen - Heede kämpft sich in Flechum zurück

Der Rasen glänzte feucht, der Himmel grau, perfektes Wetter für eine Partie, die man hinterher gern mit den Worten „Da war alles drin“ zusammenfasst. Der SV Flechum hatte sich gegen Rot-Weiß Heede eigentlich schon in der Halbzeit alle Fragen selbst beantwortet. 3:0 nach 42 Minuten, alles im Griff, alles nach Plan. Die Zuschauer wärmten sich schon innerlich am Gedanken an den nächsten Dreier. Doch die Andrees-Elf aus Heede kam wie verwandelt aus der Kabine. Vielleicht hatte jemand die richtigen Worte gefunden, vielleicht war’s auch einfach die Erkenntnis, dass man bei Dauerregen ruhig mal grätschen darf. Jedenfalls wurde aus einer trägen ersten Hälfte ein aufgedrehter zweiter Akt.

Rindler nickte nach 54 Minuten zum 3:1 ein, Flint traf doppelt, einmal mit dem Kopf, einmal aus dem Gewühl und plötzlich stand es 3:3. Flechum blickte verdutzt, Heede hatte Blut geleckt. Nur kurz später legte Nils Gudewill für die Gastgeber wieder vor, ehe Schulte postwendend zum 4:4 einnetzte. Dass der Flechumer Trainer anschließend wegen Meckerns die Ampelkarte sah, passte ins Bild eines Spiels, das in seiner zweiten Hälfte mehr Dramaturgie bot als mancher Tatort. Am Ende stand ein Unentschieden, das keiner so recht einordnen konnte: Für Flechum fühlt es sich wohl wie eine Niederlage an, für Heede wie ein kleiner Sieg. In der Tabelle bleibt Flechum oben dran, Platz 4, alles noch möglich. Heede dagegen kämpft weiter im Keller, aber wer so Moral zeigt, darf ruhig hoffen, dass da unten bald das Licht angeht. ____________________ Pennemann hält das 0:0 fest! - Nullnummer mit Bratwurst-Charme

Raspo Lathen gegen den FC Wesuwe, das versprach im Vorfeld ein echtes Spitzenspiel zu werden. Dritter gegen Erster, Flutlicht, rund 100 Zuschauer am Spielfeldrand, Bratwurstgeruch in der Luft. Am Ende stand ein 0:0, das keiner so richtig wollte, aber irgendwie auch zu diesem Abend passte. Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr SV Raspo Lathen Lathen FC Wesuwe 1930 Wesuwe 0 0 Von Beginn an übernahm Wesuwe das Kommando, als wolle man gleich klarstellen, warum man da oben steht. In den ersten Minuten häuften sich Ecken und Freistöße, aber Zählbares sprang nicht heraus. Raspo Lathen brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden, vielleicht war die Grillzange noch wichtiger als der Ball. Nach etwa einer halben Stunde musste Wesuwe dann den ersten Dämpfer verkraften: Jonas Wübben verletzte sich schwer und wurde durch Jonas Nintemann ersetzt. Bis dahin hatte Wesuwe das Spiel im Griff, doch der Schock saß tief. Lathen kam dadurch besser in die Partie, ohne allerdings zwingend zu werden. Die größte Chance vor der Pause vergab Chris Feringa, der eine Hereingabe kläglich vertändelte, das Netz blieb unberührt, der Bratwurstgrill dagegen weiter heiß. Zur Halbzeit fasste Liveticker-Schreiber Dennis Koop die Lage trocken zusammen: „Wesuwe mehr vom Spiel, aber Lathen mit etwas mehr nach der Verletzung.“ Und als ob er’s gewusst hätte, viel änderte sich daran auch in Durchgang zwei nicht. Wesuwe blieb das aktivere Team, hatte gleich mehrere gute Chancen durch Geers, Schnieders und Albers, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Lathen stemmte sich mit allem, was ging, dagegen und wenn’s eng wurde, stand Keeper Pennemann richtig, wie beim sehenswerten Freistoß kurz vor Schluss.