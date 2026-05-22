44 Mal Bayernliga: FC Amberg holt jungen Torwart

Spannende Neuverpflichtung für den FC Amberg, der sein Torwartteam verstärkt: Lukas Peterson wechselt in der Sommer-Transferphase an den Schanzl und wird künftig das Torwarttrikot des Landesliga-Rückkehrers tragen. Trotz seines jungen Alters hat der 22-jährige Keeper schon spannende Stationen hinter sich. Den Transfer vermeldet der FCA am frühen Freitagabend über seine Kanäle.
Der junge Torwart bringt bereits Erfahrung aus starken Stationen des bayerischen Amateurfußballs mit. In den vergangenen Jahren stand Peterson unter anderem bei der SpVgg Bayreuth, der SpVgg Ansbach und dem SC Eltersdorf unter Vertrag. Bei den Regionalliga-Klubs kam er über die Rolle des Ersatzkeepers allerdings nicht hinaus und blieb jeweils ohne Viertliga-Einsatz. Dafür stand der 22-Jährige für den 1. SC Feucht insgesamt 44 Mal in der Bayernliga Nord zwischen den Pfosten. Dort konnte er sich sportlich wie menschlich weiterentwickeln und wichtige Eindrücke auf höherem Niveau sammeln.
Ambergs künftiger Co-Spielertrainer Matthias Graf gibt zu Protokoll: „Wir sind sehr froh, dass Lukas sich für Amberg entschieden hat. Er hat in seinen jungen Jahren schon viel erlebt und gesehen. Mit Bayreuth und Ansbach stand er in den letzten Jahren bei absoluten Top-Vereinen der Region unter Vertrag und konnte sich dort sowohl menschlich als auch fußballerisch weiterentwickeln.“ Auch das Charakterliche stimme: „Lukas ist total bodenständig und sympathisch und wird sich sicher sehr schnell eingliedern und ein wichtiger Teil der Mannschaft werden. Wir hoffen, dass uns Lukas langfristig erhalten bleibt.“
Peterson, der beim Bezirksliga-Meister bereits der zehnte Neuzugang für diesen Sommer ist, sagt selbst: „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison mit dem FC Amberg. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und werde alles geben dafür, dass wir unsere Ziele in der Landesliga erreichen.“ Der FCA gewinne „einen ehrgeizigen Torwart dazu, der sportlich in unsere Gruppe und auch menschlich gut an den Schanzl passt“, sind die Verantwortlichen überzeugt.