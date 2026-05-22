44 Mal Bayernliga: FC Amberg holt jungen Torwart

Beim FC Amberg heißen der spielende Co-Trainer Matthias Graf (links) und Torwarttrainer Manuel Donhauser (rechts) den neuen Keeper Lukas Peterson willkommen. – Foto: FC Amber

Der junge Torwart bringt bereits Erfahrung aus starken Stationen des bayerischen Amateurfußballs mit. In den vergangenen Jahren stand Peterson unter anderem bei der SpVgg Bayreuth, der SpVgg Ansbach und dem SC Eltersdorf unter Vertrag. Bei den Regionalliga-Klubs kam er über die Rolle des Ersatzkeepers allerdings nicht hinaus und blieb jeweils ohne Viertliga-Einsatz. Dafür stand der 22-Jährige für den 1. SC Feucht insgesamt 44 Mal in der Bayernliga Nord zwischen den Pfosten. Dort konnte er sich sportlich wie menschlich weiterentwickeln und wichtige Eindrücke auf höherem Niveau sammeln.



Ambergs künftiger Co-Spielertrainer Matthias Graf gibt zu Protokoll: „Wir sind sehr froh, dass Lukas sich für Amberg entschieden hat. Er hat in seinen jungen Jahren schon viel erlebt und gesehen. Mit Bayreuth und Ansbach stand er in den letzten Jahren bei absoluten Top-Vereinen der Region unter Vertrag und konnte sich dort sowohl menschlich als auch fußballerisch weiterentwickeln.“ Auch das Charakterliche stimme: „Lukas ist total bodenständig und sympathisch und wird sich sicher sehr schnell eingliedern und ein wichtiger Teil der Mannschaft werden. Wir hoffen, dass uns Lukas langfristig erhalten bleibt.“