44 Jahre und kein bisschen müde

Nach drei sieglosen Begegnungen in der Kreisliga gab es für die Fußballer der DJK Novesia Neuss gegen die abstiegsgefährdeten Rommerskirchener wieder einen Sieg. Einen ziemlich deutlichen, 3:0 siegte die Mannschaft von Darius Ferber. „Nach den letzten drei Wochen, die zumindest vom Ergebnis nicht so liefen, wie wir wollten, habe ich eine Reaktion erwartet“, sagt der Trainer. „Und die kam auch.“

90 Minuten stand dabei auch der inzwischen 44-jährige Christian Bergmayer auf dem Platz. „Das ist einfach ein toller Typ“, so Darius Ferber. Er kennt seinen Spieler, der 16 Jahre älter ist als er, eigentlich schon sein Leben lang. „Er hat mit meiner ganzen Familie zusammen Fußball gespielt“, sagt er lachend. „Mit meinem Vater, mit meinem großen Bruder, mit mir und aktuell noch mit meinem kleinen Bruder.“ Gerade auch für ihn als jungen Trainer und die im Kern junge Mannschaft der DJK ist Bergmayer ein echter Gewinn: „Er gibt den jungen Spielern gute Tipps, die gucken zu ihm auf. Und auch mir bringt der Austausch viel, ich kann noch einiges von ihm lernen und manchmal auch etwas Verantwortung abgeben. Das ergänzt sich in unserem Fall sehr gut.“

Das sieht Christian Bergmayer ähnlich: „Darius macht das gut, der Umbruch mit vielen neuen Spielern ist gut gelungen. Und ich fühle mich in der Truppe nicht fehl am Platz, ich komme gut mit allen klar, kann manchen noch was mitgeben. Es macht einfach noch viel Spaß.“ Spaß ist für ihn ein entscheidender Faktor: „Ich spiele Fußball, seit ich sieben Jahre bin, ununterbrochen. Ich mag den Sport einfach.“

Zwischenzeitlich dachte er schon mal über ein Ende seiner aktiven Karriere nach: Von der Landesliga in Bilk kam er zur Novesia, allerdings erst mal als Trainer: „Wir wohnen in der Ecke, mein Sohn hatte in der F-Jugend angefangen. Ich bin dann als Trainer eingesprungen und dachte kurz, ich schaffe den Absprung“, erzählt er. Doch dann bekam er wieder Lust und für die Alt-Herren-Mannschaft fühlt er sich noch nicht bereit. Für die Zukunft hält er sich alles offen. „Ich gucke von Woche zu Woche und wenn sich ein paar ehemalige Kollegen irgendwann zu einer Ü40-Truppe zusammenschließen, wäre ich da auch bei. Aber so lange ich mich gut fühle, denke ich eigentlich nicht übers Aufhören nach.“