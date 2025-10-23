44-Jähriger feiert erneut Comeback für Bezirksligist München-Lerchenau

Wenn Personalnot herrscht, suchen Trainer gerne in der zweiten Mannschaft nach Verstärkung. Beim SV Nord wurde man bei den Senioren fündig.

München – Der SV Nord München-Lerchenau zog als erster Verein ins Halbfinale des Münchner Kreispokals ein. Gegen den SV München West tat sich der Bezirksligist zunächst aufgrund von Personalmangel schwer, setze sich aber im Elfmeterschießen durch. In der 66. Spielminute stellte Trainer Peter Zeussel um und wechselte mit Christian Seizer ein Nord-Urgestein ein.

SV Nord München-Lerchenau-Trainer setzt auf im Pokal erneut auf Christian Seizer

Dem SV Nord fehlten schon länger einige Spieler verletzungs- bzw. krankheitsbedingt. Auch vor dem Pokalspiel gegen den SV München West konnte Cheftrainer Zeussel nicht auf seinen vollen Kader zugreifen und lief wie so oft für seine Mannschaft auf. In Fällen wie diesen weiß der Cheftrainer, auf wen er sich verlassen kann. „Ich hab natürlich beim Christian nachgefragt“, sagt Zeussel zu Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich kenne ihn noch von früher, als wir beide noch jung waren und gemeinsam in der Ersten gespielt haben.“

„Alles, was er macht, macht er mit 100 %.“

Peter Zeussel über Christian Seizer.

2017 beendete Seizer nach der Geburt seines Sohnes seine Karriere im Herrenfußball. Doch den 44-Jährigen im Pokal erneut zum Comeback zu überreden, fiel Zeussel leicht. „Ich kenne nicht viele Leute, die so eine Einstellung zum Sport haben, wie er“, sagt Zeussel. „Alles, was er macht, macht er mit 100 %“. Auch in der Bezirksliga kann Zeussel sich vorstellen, Seizer einzusetzen. „Er ist für sein Alter noch topfit.“ Und: Seizer trainiert gelegentlich bei der ersten Mannschaft mit.

Christian Seizer schnürt noch einmal die Schuhe für seinen Herzensklub

Auf die Anfrage des Trainers, ob er denn im Pokal aushelfen möchte, gab es für den 44-Jährigen nur eine Antwort: Ja, denn er versteht sich sehr gut mit dem aktuellen Trainerteam. „Es besteht ein guter Draht zu beiden und es ist immer schön auszutesten, ob man noch mit den deutlich Jüngeren mithalten kann“, sagt Seizer.

„Wenn Not am Mann ist und ich noch paar Minuten helfen kann auf meine alten Tage, dann tue ich das gern.“

Christian Seizer über seine Einsätze in der Herren-Mannschaft.

Es war nicht das erste Mal, dass der 44-Jährige seit seinem Karriereende für die Bezirksliga-Mannschaft zum Einsatz kam. „Ich würde sagen, pro Saison im Schnitt ein bis zweimal, vor allem in den Urlaubszeiten“, so Seizer. „Wenn Not am Mann ist und ich auf meine alten Tage noch paar Minuten helfen kann, dann tue ich das gern.“

Der Älteste auf dem Rasen zu sein, stört ihn nicht. „Am Ende ist es immer noch Fußball. Elf gegen Elf mit Ball“, sagt Seizer. Nur die Geschwindigkeit der jungen Spieler der Bezirksliga macht ihm zu schaffen. „Man muss ja fast alles im Vollsprint laufen, damit man das Tempo einigermaßen mitgehen kann“, scherzt Seizer. „20 bis 30 Minuten sind da schon die Grenze.“

Seizer darf sich bald mit dem FC Bayern München messen

Das SV-Nord-Urgestein schnürt regelmäßig seine Schuhe für die Altherren und fungiert dort auch als Co-Trainer. Seine Ü32 stieg in die Oberliga auf und darf sich nächstes Jahr unter anderem mit dem FC Bayern messen. „Hier wird auch noch sehr guter Fußball gespielt, natürlich mit anderem Tempo“, sagt Seizer.

Für die nächsten Spiele ist er vorerst nicht geplant. Am Sonntag war der SV Nord München-Lerchenau ebenfalls siegreich gegen den SC Eintracht Freising. „Die Jungs sind am Sonntag stärker besetzt. Da brauchen sie mich vielleicht eher als Fan an der Seitenlinie“, sagte Seizer vor der Partie. Dennoch: Wenn Zeussel anruft, ist Seizer weiter bereit für seinen Herzensklub aufzulaufen.