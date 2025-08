4:4 in Weiden – Fortuna makellos, Coburg »so nicht Bayernligatauglich«

Die Quecken (rechts) entschieden das Heimspiel gegen die Jahn-U21 kurz vor Schluss für sich. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Fortuna Regensburg bleibt Erster der Bayernliga Nord. Die Morina-Mannen gewannen auch das dritte Saisonspiel, rangen Aufsteiger SC Großschwarzenlohe zu Hause mit 2:0 nieder. Ein wildes 4:4 lieferten sich die SpVgg SV Weiden und der ASV Neumarkt im Oberpfalzduell. Titelfavorit SC Eltersdorf gewann das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg II knapp und spät mit 2:1. Jubeln durften auch der FSV Stadeln, der Mitaufsteiger FC Coburg auswärts klar mit 3:0 in die Schranken wies, und der TSV Neudrossenfeld, der einen insgesamt glücklichen 2:0-Heimerfolg gegen den Würzburger FV landete.



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Wir waren die effizientere Mannschaft und im Abschluss eiskalt. Wichtig war, dass wir nach der Halbzeit mental dagegengehalten haben. Wir haben wenige klare Chancen zugelassen. Gefährlich waren die Gäste bei Standards. Es war ein harter Fight. Daher bin ich ganz zufrieden, dass wir das Match gegen den Aufsteiger gezogen haben.“



Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Glückwunsch an den Gegner zum verdienten Sieg. Bei einem anderen Spielverlauf, wäre das 0:1 nicht so früh gefallen, wäre vielleicht etwas drin gewiesen. Heute waren wir teils zu ineffizient.“







1:0-Torschütze Lukas Da Silva und Fortuna Regensburg verteidigen die Tabellenspitze. – Foto: Florian Würthele









Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Wir haben schwer ins Spiel gefunden, Würzburg hatte deutlich mehr vom Spiel. Zwei Fehler haben wir aber eiskalt genutzt. Mit dem Platzverweis mussten wir in der zweiten Halbzeit viel investieren, aber haben leidenschaftlich verteidigt. Letztendlich hatte der WFV 90 Minuten den Ball, aber nur wir Chancen und zwei Tore. Ein verdienter, toller Sieg!“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ein vogelwildes Ding. Dass wir noch einen Punkt nach so einer schlechten Halbzeit holen, freut mich persönlich für meine Mannschaft, aber einverstanden bin ich mit dieser Leistung nicht. Dennoch sehe ich die Reaktion, nur das Positive hilft uns in der Entwicklung weiter.“







Lars Müller (Sportlicher Leiter FC Coburg): „Mir fehlen so ein bisschen die Worte zu unserem Spiel und unserem Auftreten. Das war heute nicht Bayernliga-tauglich, was wir heute 90 Minuten auf den Platz gebracht haben. Stadeln hat verdient gewonnen, es hätte auch noch zwei Tore höher ausgehen können. Über 90 Minuten haben wir nicht ein Mal aufs Tor geschossen. Wir hatten zu viele Fehler im Spielaufbau. So kannst du in der Bayernliga nicht bestehen. Hoffentlich war das nur eine Eintagsfliege.“







Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Ich bin mit unserer Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Wir hatten das Spiel im Griff und ließen dem Gegner kaum Möglichkeiten zu, haben dann aber dennoch das 0:1 kassiert. Per Ecke erzielten wir den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit fanden wir wieder mit viel Energie, gutem Ballbesitz und gutem Positionsspiel ins Spiel. Nach einer Gewitter-Unterbrechung hatten wir bei einer Flanke keine gute Zuordnung und der Gegner erzielte das 2:1. Ein gutes Spiel unsererseits, wir hätten aus meiner Sicht einen Punkt verdient gehabt.“







Die Partie wurde aufgrund der ergiebigen Regenfälle abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.