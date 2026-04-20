4:4 in Spraitbach, Wasseralfingen top, Türkspor Heidenheim glänzt

In Herlikofen sahen die Zuschauer eine einseitige, aber hochkonzentrierte Leistung der Heimelf. Der TV Herlikofen ließ den Gästen der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg zu keinem Zeitpunkt Raum zum Atmen. Den Bann brach Marlon Großmann in der 27. Minute mit dem Führungstreffer. Kurz vor der Pause stellte Yannick Hägele in der 41. Minute die Weichen auf Sieg. Direkt nach dem Wiederanpfiff machte Yannick Hägele mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute alles klar. Die SGM wirkte sichtlich konsterniert, was Florian Pflieger nur fünf Minuten später in der 55. Minute zum 4:0 ausnutzte. Den Schlusspunkt unter einen souveränen Heimsieg setzte Lukas Karanikas kurz vor dem Ende in der 88. Minute.

Ein rabenschwarzer Tag für die Bettringer Reserve, während die SGM Lautern-Essingen eine Machtdemonstration ablieferte. Überragender Akteur auf dem Platz war Uwe Sonnleitner, der die Partie fast im Alleingang entschied. Den Torreigen eröffnete er in der 11. Minute per Foulelfmeter, nur drei Minuten später legte er in der 14. Minute das 0:2 nach. Bettringen fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste. Patrick Weber erhöhte in der 34. Minute auf 0:3, bevor erneut Uwe Sonnleitner in der 37. Minute – diesmal per Handelfmeter – seinen Hattrick perfekt machte. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang zurück, blieben aber effizient: Dominik Gebel markierte in der 59. Minute das 0:5, und Daniel Dambacher setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 0:6-Endstand.

TSV Waldhausen – TSV Mutlangen 2:5

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Waldhausen! Mutlangen erwischte einen Traumstart durch Sebastian Steinke, der in der 11. Minute traf und in der 37. Minute per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte. Doch Waldhausen bewies eine unglaubliche Moral: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte Nick Gutbrod per Foulelfmeter (45.+2 Minute), und in der 63. Minute gelang Dominic Wendel tatsächlich der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2. Das Spiel schien zu kippen, doch dann folgte die bittere Wende für die Hausherren: Ein unglückliches Eigentor von Nick Mayer in der 74. Minute brachte Mutlangen wieder in Front. Waldhausen warf nun alles nach vorne, wurde aber eiskalt ausgekontert. Sinan Keskin (80. Minute) und David Niersberger (87. Minute) schraubten das Ergebnis zum am Ende etwas zu deutlichen 2:5 in die Höhe.

TSV Heubach – TV Straßdorf 2:2

In Heubach erlebten die Fans eine turbulente Anfangsphase, die nichts für schwache Nerven war. Binnen nur vier Minuten fielen drei Treffer! Zunächst jubelten die Heubacher über einen Doppelschlag von Andrei Pistol (24. Minute) und George Al Gahleb (26. Minute). Doch die Freude über die 2:0-Führung hielt keine sechzig Sekunden, denn Philipp Hogh markierte postwendend in der 27. Minute den Anschlusstreffer für Straßdorf. Nach diesem Feuerwerk beruhigte sich die Partie etwas, blieb aber hochintensiv. Straßdorf gab sich nie auf und belohnte sich in der zweiten Halbzeit: Dominik Bertsch erzielte in der 71. Minute den Ausgleich zum 2:2. Ein Remis, das vor allem von der wilden ersten halben Stunde lebte.

FC Schechingen – 1. FC Stern Mögglingen 5:2

Ein torreiches Spektakel bekamen die Zuschauer in Schechingen geboten. Mögglingen erwischte den besseren Start durch Justin Fuchs, der bereits in der 7. Minute zum 0:1 traf. Schechingen antwortete jedoch prompt durch Fabian Heinrich in der 9. Minute. Die Hausherren drehten die Partie durch Daniel Uber in der 24. Minute, doch Mögglingen kam in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Ibrahim Cakmak (45.+4 Minute) wieder zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang zeigte sich Schechingen jedoch als das abgeklärtere Team. Aron Abele (60. Minute), Paul Groß (67. Minute) und erneut Fabian Heinrich (75. Minute) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse und einen Heimsieg.

TSV Großdeinbach – 1. FC Eschach 4:1

Großdeinbach feierte einen Heimsieg, der jedoch erst in der Schlussphase endgültig besiegelt wurde. Dominic Melcher brachte die Hausherren bereits in der 3. Minute in Führung, doch Eschach reagierte schnell und glich durch Lukas Stoll in der 7. Minute aus. Dominic Melcher stellte mit seinem zweiten Treffer in der 32. Minute die erneute Führung für Großdeinbach her. Das Spiel blieb lange offen und hitzig. In der 82. Minute sah der Eschacher Torschütze Lukas Stoll die Gelb-Rote Karte. In Überzahl ließ Großdeinbach nichts mehr anbrennen und schlug durch einen Doppelpack von Simon Wahl (83. und 85. Minute) eiskalt zu, um den 4:1-Endstand zu markieren.

FC Spraitbach – SV Hussenhofen 4:4

Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Wer nicht auf dem Sportplatz war, hat eines der dramatischsten Spiele der Saison verpasst. Ein ständiges Hin und Her hielt die Fans in Atem. Alin Fuchs brachte Spraitbach in Führung (8. Minute), Mike Werner glich aus (15. Minute), bevor erneut Alin Fuchs kurz vor der Pause (44. Minute) das 2:1 erzielte. Nach dem Wechsel glich David Felske für Hussenhofen aus (55. Minute), doch Robin Arnet brachte Spraitbach in der 71. Minute wieder in Front. Die Schlussphase war an Dramatik nicht zu überbieten: David Felske glich in der 85. Minute zum 3:3 aus, und als Christian Munz in der 89. Minute das 3:4 für Hussenhofen erzielte, schien die Partie entschieden. Doch mit dem allerletzten Angriff in der 90. Minute rettete Timo Seibold dem FC Spraitbach einen Punkt in diesem denkwürdigen 4:4-Spektakel.

TV Heuchlingen – TSB Schwäbisch Gmünd 3:3

Auch in Heuchlingen gab es eine Punkteteilung, die sich für die Hausherren am Ende fast wie eine Niederlage anfühlen dürfte. Der TV Heuchlingen startete furios: Nico Waidmann brachte sein Team in der 15. Minute in Führung. Zwar glich Sefoulaye Kouboni in der 23. Minute für die Gmünder aus, doch Heuchlingen schien die Partie durch einen weiteren Treffer von Nico Waidmann (33. Minute) und Lukas Dollinger (36. Minute) zur 3:1-Pausenführung unter Kontrolle zu haben. Doch der TSB bewies Kämpferherz. Gian Piero Falcone verkürzte in der 45. Minute per Foulelfmeter zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich und wurden in der 72. Minute belohnt, als erneut Sefoulaye Kouboni zum 3:3-Endstand traf.