4:4 beim SV Breuningsweiler, FSV Waiblingen mit 4:3-Sieg im Topspiel

66 Zuschauer fanden den Weg zum Duell zwischen dem Aufsteiger NK Croatia Bietigheim und dem favorisierten TSV Ilshofen. Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, als Moritz Lindner in der 41. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Doch die Gastgeber zeigten Moral und kamen nach knapp einer Stunde zum Ausgleich: Robert Maric traf in der 59. Minute zum 1:1. ---

In Pleidelsheim sahen die 80 Zuschauer ein spannendes Spiel mit einem Sieg für die Gastgeber. Der SKV Rutesheim legte in der 23. Minute durch Laurin Stütz vor und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Doch der GSV Pleidelsheim zeigte sich kämpferisch. Patrick Sirch verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Angetrieben von diesem Erfolgserlebnis drehte die Heimelf die Partie komplett: Jan Schlipf erzielte in der 78. Minute das umjubelte 2:1. ---

Vor 150 Zuschauern setzte sich die Sport-Union Neckarsulm beim TSV Crailsheim durch. Mattia Trianni brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Bahadir Özkan auf 2:0. Zwar verkürzte Simon Glück in der 34. Minute für den TSV Crailsheim auf 1:2, doch eine schwere Hypothek folgte kurz vor der Pause: Benjamin Weinberger sah in der 45. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl stemmte sich Crailsheim tapfer gegen die drohende Niederlage, doch Neckarsulm ließ sich den wichtigen Dreier nicht mehr nehmen. ---

In einem dramatischen Spiel trennten sich der SV Breuningsweiler und der SSV Schwäbisch Hall mit einem 4:4-Unentschieden. Die Gastgeber gingen früh durch Yannik Moll (5.) und Christian Stecher (7.) mit 2:0 in Führung. Doch die Gäste holten in der zweiten Hälfte auf: Daniel Gomez (69.) und Dennis Koch (72., Foulelfmeter) glichen aus. Samuel Denis Obot (77.) brachte Schwäbisch Hall sogar in Führung, bevor Linus Sohmer (82.) für Breuningsweiler ausglich. In den Schlussminuten ging es weiter hin und her: Donart Zeneli (90.+1) brachte den Gastgeber noch einmal in Führung, doch Obot (90.+3) sicherte Schwäbisch Hall den späten Ausgleich. --- Heute, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SG Weinstadt SG Weinstadt 2 1 Der TV Oeffingen sicherte sich mit einem 2:1 gegen die SG Weinstadt einen wichtigen Heimsieg. Robin Slawig (19.) brachte Oeffingen in Führung, und Mardoche Benjamin Calemba (33.) erhöhte auf 2:0. Weinstadt kam durch Kujtim Sylaj (80.) zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der Sieg der Gastgeber war nie wirklich in Gefahr. Mit diesem Sieg bleibt Oeffingen im oberen Tabellendrittel. --- Heute, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene 2 3 Abpfiff In einem spannenden Duell setzte sich die SGM Krumme Ebene am Neckar mit 3:2 gegen den TV Pflugfelden durch. Philip Bauschert (36.) brachte die Gäste in Führung, doch David Unterreiner (39.) glich für Pflugfelden aus. Marius Wörner (45.+2) und Jonas Wörner (51.) schossen Krumme Ebene mit einem Doppelschlag in Führung, bevor Gökdeniz Sari (90.) für Pflugfelden verkürzte. Trotz des späten Tores reichte es nicht für einen Punktgewinn. ---