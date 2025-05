4:4 bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen, FC Neenstetten gewinnt 6:1

SG Argental – FC Dostluk Friedrichshafen 1:4

Ein starker Beginn der SG Argental wurde nicht belohnt. Justin Schmid brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Führung. Danach aber übernahm Dostluk das Kommando: Dobrisav Sijakovic glich per Foulelfmeter in der 18. Minute aus. Orhan Öskürci drehte das Spiel mit einem Doppelpack in der 32. und 45. Minute, bevor Tayfun Eköz in der 73. Minute den Schlusspunkt setzte.

SV Ettenkirch – VfB Friedrichshafen II 0:3

Vor 50 Zuschauern ließ der VfB Friedrichshafen II nichts anbrennen. Bereits in der 9. Minute traf Kaan Yanarsavk zur frühen Führung. Kurz vor der Pause erhöhte David Eberhardt (45.+1), der in der 83. Minute auch den Endstand markierte.

TSV Neukirch – SGM HENOBO 1:2

Ein frühes Tor von Paul Gierer in der 6. Minute brachte die Gäste in Front. Jonathan Ruschka konnte in der 45. Minute noch ausgleichen, doch praktisch mit Wiederanpfiff schlug Yannick Glaser in der 46. Minute zurück und bescherte der SGM HENOBO den Auswärtssieg.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Kehlen 4:4

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Fischbach. Aaron Hahn brachte die Hausherren mit einem Doppelpack (37., 39.) mit 2:0 in Führung. Doch Kehlen kämpfte sich zurück: Felix Dunger (56.), David Bernhard (64.) und erneut Dunger per Foulelfmeter (74.) drehten das Spiel. Andritiana Kennedy Ranomenjanahary erhöhte in der 88. Minute gar auf 2:4. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gastgeber zurück: Thomas Strommer (90.+1) und Marc Reinhart (90.+2) retteten der SGM ein dramatisches Remis.

TSV Tettnang II – TSG Ailingen II 0:2

Ein Doppelschlag innerhalb einer Minute entschied die Partie. Alexander Krutschin traf in der 37. Minute, Zeki Atila legte direkt in der 38. nach. Tettnang II fand keine Antwort mehr.

FV Langenargen – SpVgg Lindau 1:3

Zvonimir Drozdek brachte Lindau in der 30. Minute in Führung. Jakob Müller glich kurz nach der Pause (47.) für Langenargen aus. Nach einer Gelb-Roten Karte für Tobias Lemp (57.) kippte das Spiel: Christos Karelas verwandelte in der 76. Minute einen Strafstoß, Dominik Maier traf nur eine Minute später zum 1:3-Endstand.

TSV Eriskirch – TSV Schlachters 2:5

Der TSV Schlachters überrollte Eriskirch in der ersten Hälfte. Marian Rief (10.), Timo Panowitz (19.) und Julian Heide (22.) trafen früh, Rief erhöhte per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4). Jonas Fritz legte in der 49. Minute noch das fünfte Tor nach. Eriskirch betrieb durch Daniel Knejski (65.) und David Wenzel (78.) noch Ergebniskosmetik.