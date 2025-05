4:4 bei der SGM Dietmanns/Hauerz, SG Oberdischingen/Ersingen mit 11:0

Kreisliga A2:

TSG Söflingen – TSV Altheim/Alb 7:3

Ein wilder Schlagabtausch endete mit einem klaren Heimsieg für die TSG Söflingen. Bereits in der 2. Minute traf Mike Schnierer zum 1:0, gefolgt von Mounir Barray mit dem 2:0 in der 13. Minute. Der TSV Altheim/Alb schlug durch Nikolas Lutz (18.) und Sebastian Gawehn (40.) zurück. Doch kurz vor der Pause sorgte Mario Orlogi in der 44. Minute für das 3:2. Nach der Halbzeit bauten Moritz Fichter (54.), Sebastian Gawehn (80.) und Timm Sohm (85.) die Führung aus. Zwar traf Martin Zimmermann ebenfalls in der 85. Minute zum 6:3, doch Mehmet Sabit Ünal stellte mit einem verwandelten Strafstoß in der 90. Minute den 7:3-Endstand her.

TSV Bermaringen – TSV Pfuhl 2:3

Der TSV Pfuhl erwischte den besseren Start und ging in der 28. Minute durch Felix Näter in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Philipp Buschow in der 49. Minute aus, doch schon eine Minute später traf Simon Roth zur erneuten Gästeführung. Manuel Klöble erzielte in der 65. Minute das 2:2, ehe Philipp Bischofsberger in der 85. Minute den Siegtreffer markierte.

TSV Albeck – TSV Bernstadt 2:2

Sebastian Malik brachte Albeck per Foulelfmeter in der 6. Minute in Front. Noch vor der Pause glich Linus Benz in der 41. Minute aus. In der 61. Minute traf Lucky Osemene Onyeka zur erneuten Führung der Gastgeber, die Alexander Eckle in der 79. Minute egalisierte.

SV Weidenstetten – SV Fortuna Ballendorf 1:1

Christian Junginger brachte Ballendorf in der 51. Minute in Führung. Markus Leibing rettete dem SV Weidenstetten mit seinem Ausgleichstreffer in der 75. Minute zumindest einen Punkt. Zuvor hatte Niklas Leibing in der 30. Minute einen Foulelfmeter vergeben – Robin Wachter parierte.

SV Lonsee – SV Oberelchingen 4:0

Hendrik Koros eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, Simon Wörz erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 und traf nach der Pause erneut in der 68. Minute. Eduard Hildermann erzielte dazwischen in der 61. Minute das 3:0 – ein souveräner Heimsieg für Lonsee.

SV Nersingen – FC Neenstetten 1:3

Jannik Leibing brachte Neenstetten per Handelfmeter in der 21. Minute in Führung. Paul Albrecht (47.) und Mark Junginger (68.) legten nach. Der Anschlusstreffer durch Nils Kroll in der 85. Minute kam zu spät. Bereits in der 40. Minute hatte Thomas Hochrein einen Foulelfmeter vergeben.

SF Dornstadt/Bollingen – SV Thalfingen 1:1

Ian Beinhofer brachte die Sportfreunde in der 26. Minute in Führung, doch nur vier Minuten später glich Lars Frindt für Thalfingen zum 1:1 aus.

FKV Neu-Ulm – TSV Westerstetten 8:3

Ein wahres Offensivfeuerwerk lieferten sich Neu-Ulm und Westerstetten. Erlir Bahtiri (11., 40., 72.) glänzte mit einem Dreierpack, Ademin Hadzic (21., 83.) und Adel Ajkunic (34., 58., 80.) trafen doppelt bzw. dreifach. Für die Gäste traf Dominik Schlegel in der 14. und 75. Minute, Lukas Miller markierte in der 81. Minute den dritten Treffer – das 8:3 für den FKV war dennoch hochverdient.