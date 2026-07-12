4320 Fans feiern Fortuna Düsseldorf beim VfL Benrath

Beim Spiel zwischen dem VfL Benrath und Fortuna war die Stimmung bestens. – Foto: Tom Klesper

Es ist Freundschaft und es ist Tradition, wenn die Profi-Kicker von Fortuna Düsseldorf während ihrer Saisonvorbereitung im Benrather Stadion gastieren und mit dem dort beheimateten Amateurclub die – trotz Abstiegs die immer noch ungleichen – Kräfte messen. Dennoch füllte eine begeisterte Fan-Schar mit rekordverdächtigen 4320 kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauern die überdachte Sitzplatztribüne und die sonnigen Stehplatzränge und jubelte beim Duell Amateure gegen Profis den Kontrahenten munter zu. 1:12 lautete beim Schlusspfiff das standesgemäße Ergebnis. Aber das war wie immer Nebensache.

„Ich bin immer dabei, wenn die Fortuna spielt – auch auswärts“, verriet Edel-Fan Alexander und tippte „mutig“ ein zweistelliges Ergebnis zugunsten seines Herzensvereins – ohne Gegentor. Neugier auf Fortunas neue Formation als Drittligist hatte ihn ins Benrather Stadion gelockt. Carolin, seine Begleitung, outete sich ebenfalls Fortuna-infiziert und stärkte sich auf dem Weg zu den Tribünen zuvor noch mit einer leckeren Bratwurst.

Diesmal hatten die namhaften und folglich klar überlegenen Gäste sogar einen besonders guten Grund, beim Benrather Traditionsverein anzutreten: Der VfL Benrath – Deutscher Amateurmeister von 1957 – besteht seit 120 Jahren. „Ein toller Erfolg für unseren Verein“, bilanzierte VfL-Boss Rachid Bassit nach dem Abpfiff – und ergänzte: „Ein Highlight für den Düsseldorfer Süden.“ Rund 100 ehrenamtliche Kräfte und das Düsseldorfer Autohaus Gottfried Schultz als Hauptsponsor hatten das Familien-Event möglich gemacht.

Einlaufkinder hatten Spaß

Torgirl Lilli (10) aus der Benrather E-Jugend wartete derweil vor der Gäste-Kabine höchst ungeduldig auf den Spielbeginn. Die Viertklässlerin von der GGS Benrath gehörte zu den Einlaufkindern. „Geübt haben wir nicht“, verriet ihre Mitspielerin Mora (8). Der Ablauf und der große Trubel vor großem Publikum an der Hand eines Profis sind aus dem Fernsehen schließlich bestens bekannt.

Vor dem roten Fortuna-Fan-Truck gegenüber herrscht großer Andrang. „Käppis und Schals sind der Renner“, sagte Souvenir-Experte Michael. Außerdem im Angebot: T-Shirts, Aufkleber, Schlüsselanhänger sowie – wer es mag – eine gelb-rote Quietsche-Ente und ein Gartenzwerg in Vereinsfarben. Ralf aus Benrath ist längst komplett im Fortuna-Style ausgestattet. Jetzt steht Ehefrau Susanne noch rasch vor der Qual der Wahl. Fortuna-Schal Nummer 19 ist in der engeren Auswahl. Für 19,95 Euro. „Gibt es einen Mitgliederrabatt?“, erkundigt sich der Ehemann. Dann geht es los.

Zur begeisterten Zuschauerschar auf den Rängen zählen auch Martina und Dennis aus Neuss. „Einmal Fortuna, immer Fortuna“, betonen die Pflegerin und der Sicherheitsexperte. Als Dauerkarteninhaber wollen sich beide ihren rot-weißen Spaß selbst in der Dritten Liga nicht nehmen lassen. Der Zuschauerdurst wird auch während des Spiels mit einem Alt gestillt – oder alternativ mit einem Pils. Die Warteschlangen allerdings sind lang. Da ist so manches Transportgeschick gefragt, um unnötige Wege zu vermeiden. Wer trägt mehr als zwei oder gar drei gefüllte Plastikbecher gleichzeitig in den Händen? Und auf die Frage, was denn besser schmecke, hat ein unverbesserlicher Altbier-Freak angesichts des bayrischen Pilsangebots eine klar bodenständige Meinung parat: „Pils – das ist doch gar kein Bier…“

Benrath trifft zum 1:2

Auf dem Stadionrasen geht währenddessen die Fortuna erwartungsgemäß klar in Führung. Doch was ist das? Ein lautes „Jaaah!“ erschallt plötzlich von den Rängen. Dem gastgebenden Kreisligisten ist bei einem mutigen Konter tatsächlich der Anschlusstreffer geglückt. Freude? Häme? Egal. Alle Fußball-Fans feiern gemeinsam. „Es ist eben ein echtes Familienfest“, betont Rachid Bassit – und kann sich den Hinweis nicht verkneifen, dass dieses zwischenzeitliche 1:2 der bislang einzige Gegentreffer ist, den die Fortuna während ihrer Trainingstour hatte hinnehmen müssen.

Glückwunsch für den Torschützen. Nach dem Abpfiff gibt es eine freundliche Rudelbildung. Autogrammjäger stürmen auf den Rasenplatz. Stadionsprecher André Scheidt hatte es zuvor aus der Sprecherkabine „erlaubt“. Ein echtes Familienfest eben.