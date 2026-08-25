4300 Fans in Weiden erleben Fußballfest – Cleverer Jahn kommt weiter Tapfer kämpfende Wasserwerkler verlieren gegen die Drittliga-Profis mit 1:5 und scheiden aus dem Pokal aus von Florian Würthele · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Weidens Patryk Bytomski (links) und Regensburgs Nassim Boujellab im Zweikampf. – Foto: Florian Würthele

Es war ein Fußball-Festtag in Weiden! Offiziell 4.300 Zuschauer pilgerten am Dienstagabend trotz Schmuddelwetters ins Sparda-Bank-Stadion, um sich das Duell der SpVgg SV gegen den SSV Jahn Regensburg im Achtelfinale des BFV-Pokals anzuschauen. Eine solche Kulisse hatte die Spielvereinigung seit dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Jahr 2009 nicht mehr erlebt!



Am Ende setzte sich der Favorit durch. Allerdings nicht ganz so souverän, wie vielleicht erwartet. Der Drittligist gewann bei den zwei Klassen tiefer spielenden Nord-Oberpfälzern zwar deutlich mit 5:1 (3:0), hatte aber lange Zeit durchaus seine Schwierigkeiten mit wacker kämpfenden Hausherren. In der Anfangsphase hätte Weiden sogar in Führung gehen können, ja müssen. Der Schuss von Jahi Sulejmani, Weidens auffälligstem Spieler, wurde von Jahn-Kapitän Felix Strauss von der Linie gekratzt. Letztendlich entpuppten sich die Regensburger ganz einfach als cleverer und abgezockter in den entscheidenden Momenten.



Erik Majetschak (22.), Sascha Hingerl (32.), Nassim Boujellab (45.+2) und Doppelpacker John Posselt (90., 90.+2) trugen sich für die Profis in die Torschützenliste ein. Für den Bayernligisten traf der erst 17-jährige Finn Horgan in der 56. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3. Trotz des Ausscheidens sprühte Weidens Coach Michael Riester hinterher vor Stolz ob des mutigen Auftritts seiner Mannschaft. Sein Pendant, Jahn-Cheftrainer Sascha Hildmann, zeigte sich erleichtert über das Erreichen des Pokal-Viertelfinals. Die Trainerstimmen:





Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ein unglaublicher Auftritt meiner Mannschaft. Das Spiel so anzugehen und selbst nach den Rückschlägen und den Gegentreffern weiter an sich zu glauben, war beeindruckend. Ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wir die zwei hundertprozentigen Chancen beim Stand von 0:0 in den ersten zehn Minuten machen. Nach der Halbzeit waren wir in unserem Pressing höher und haben uns den Ehrentreffer mehr als verdient. Das 1:4 und 1:5 der letzten Minute gibt unserem ehrenvollen Auftritt keinen Kratzer. Es war ein Fußballfest in Weiden und wir haben alles dafür getan.“



Sascha Hildmann (Trainer SSV Jahn Regensburg): „Es war ein klassisches Pokalspiel und ein sehr harter Kampf für uns. Gerade in den Anfangsminuten: Der Gegner startete topmotiviert und heiß, rennt, macht und tut. Und wir waren vielleicht noch nicht so ganz auf dem Platz. Mit einer super Rettungstat verhinderten wir das Gegentor. Anschließend sind wir souverän reingekommen und machten drei Tore. Dann haben wir das Spiel richtig kontrolliert. In der zweiten Hälfte nach dem Weidener Tor zum 3:1 war es auch nicht mehr so, dass der Gegner viele Chancen hatte. Hintenraus machten wir es souverän. Ich bin absolut zufrieden mit meiner Mannschaft, gegen einen guten Gegner. Was zählt ist das Weiterkommen, das haben wir geschafft. Alles andere wird man sehen.“



