4:3: Torfestival mit glücklichem Ende für Gütersloh gegen Bocholt

Die Bocholter, die ohne ihren verletzten Topstürmer Raphael Assibey-Mensah auskommen mussten, begannen forsch. Nach Zuspiel von Marvin Lorch behielte Jan Holldack die Ruhe und schlenzte den Ball überlegt für seinen zehnten Saisontreffer in die Maschen (8.). Danach hatte der FCB die Partie im Griff und musste eigentlich noch nachlegen, Gütersloh konnte sich glücklich schätzen, die Anfangsphase nur mit einem Gegentreffer überstanden zu haben.

Und die Ostwestfalen zeigten in der Folge, was sie in dieser Saison zu einem Top-Team macht: Der Abschluss von Aleksandar Kandic wurde noch geblockt, den Abpraller schnappt sich Allan Firmino Dantas, der aus der Distanz zum Ausgleich traf (27.).