4:3: RWE II gewinnt Torfestival gegen VfL Rhede

RWE gewinnt das Sieben-Tore-Fest an der Seumannstraße gegen Rhede. – Foto: Markus Becker

Besonders in Halbzeit zwei nahm das Spektakel seinen Lauf. Insgesamt sieben Treffer fielen im Duell der beiden Landesliga-Aufsteiger, wobei sich Gastgeber Rot-Weiss Essen II letztlich knapp gegen den VfL Rhede mit 4:3 (1:1) durchsetzte.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Flavio Dietz verpasste nach einer Ecke das zweite Tor (30.), ehe Rhede wieder etwas mehr Druck aufbaute. Der verdiente Ausgleich fiel in der 36. Minute: Maximilian Kreutzer wurde halbrechts freigespielt, seine Hereingabe wurde noch leicht abgefälscht und schlug unhaltbar zum 1:1 ein. Mit diesem leistungsgerechten Ergebnis ging es in die Pause.

Die Gastgeber schnupperten am Blitzstart. Bereits nach wenigen Sekunden profitierte Joel Bema von einem Missverständnis in der Rheder Defensive, doch Torhüter Lennart Brandes verhinderte den frühen Rückstand noch auf der Linie. Insgesamt erwischten allerdings die Gäste den besseren Beginn und wirkten zunächst etwas zielstrebiger im Spiel nach vorne. Erst nach einer Viertelstunde fand RWE besser in die Partie und ging prompt in Führung. Nach einer schönen Kombination über Nico Petritt blieb Juliano Ismanovski vor dem Tor eiskalt, ließ den Keeper mit einer Körpertäuschung aussteigen und schob zum 1:0 ein (15.).

Wilde zweite Hälfte mit fünf Toren in 16 Minuten

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf. Ein Foul im Strafraum brachte den Essenern einen Elfmeter ein, den Marcel Platzek souverän zur erneuten Führung verwandelte (50.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Joker Ferhat Cavusman profitierte von einem abgefälschten Ball in die Spitze und stellte nur drei Minuten später auf 2:2 (53.).

Erneut hatte RWE die passende Antwort parat. Nach einer Flanke köpfte Platzek zum 3:2 ein (61.), ehe Arda Islam nur zwei Minuten später im Strafraum seine Klasse zeigte, zwei Gegenspieler stehen ließ und cool zum 4:2 einschob (63.). Kurz zuvor hatte Stefan Lorenz bereits mehrfach gewechselt und unter anderem Paul Schütte sowie Orcun Mengenli gebracht. Doch entschieden war die Begegnung damit noch nicht. Nach einer Ecke bekam Essen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Leon Franken reagierte am schnellsten und verkürzte auf 3:4 (66.). Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte litt das Spielniveua auch unter der Vielzahl der Wechsel auf beiden Seiten. Fehler mehrten sich bei beiden Teams.

Rhede drängt auf den Ausgleich

In der Schlussphase investierten die Gäste noch einmal mehr nach vorne. Die größte Aufregung gab es nach gut 75 Minuten, als Kreutzer im Strafraum zu Fall kam und die komplette Rheder Bank vergeblich einen Elfmeter forderte. Wenig später verpasste Nick Ebben aus kurzer Distanz freistehend den möglichen Ausgleich und schoss den Ball über das Tor (87.).

Auf der anderen Seite vergaben Paul Schütte mit einem Kopfball an die Latte (64.) sowie Joel Bema (87.) und Baran Seker (90.+2) weitere Möglichkeiten, den Deckel endgültig draufzumachen. Letzlich brachte RWE die knappe Führung aber doch ins Ziel. Beide Landesliga-Aufsteiger lieferten sich einen unterhaltsamen Test auf gutem Niveau, aus dem die Essener letztlich als Sieger hervorgingen.

Rot-Weiss Essen II – VfL Rhede 4:3

Rot-Weiss Essen II: Sam Koch, Flavio Dietz, Ole Nissen (62. Marvin Paulsen), Nico Petritt, Dan Quedraogo, Noe Jose Limas, Timo Brauer (62. Orcun Mengenli), Juliano Ismanovski, Baran Seker, Marcel Platzek (62. Paul Schütte), Joel Bema - Trainer: Stefan Lorenz

VfL Rhede: Lennart Brandes, Tony Marcel Drescher, Luca Maximilian Schultze, Maximilian Kreutzer, Noah Paß, David Adegboyega Weade (46. Ferhat Cavusman), Len Stenneken, Amar Mesic, Jan Kurt Giesbers (46. Noah Erik Zschoche), Tom Betting - Trainer: Niklas Schemmer

Tore: 1:0 Juliano Ismanovski (15.), 1:1 Maximilian Kreutzer (36.), 2:1 Marcel Platzek (50.), 2:2 Ferhat Cavusman (53.), 3:2 Marcel Platzek (61.), 4:2 Arda Islam (63.), 4:3 Leon Franken (66.)

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