4:3 nach 1:3: Unterhaching mit irrer Aufholjagd 21. Spieltag: Würzburger Kickers und Nürnberg II trennen sich im Schlagermatch mit 1:1 +++ Rain fertigt Hankofen ab, Kleeblatt beendet Eichstätter Erfolgsserie

Der 21. Spieltag der Regionalliga Bayern hatte einiges an Spektakel zu bieten. Großer Gewinner ist die SpVgg Unterhaching, die beim FV Illertissen einen 1:3-Rückstand wettmachte und am Ende als 4:3-Sieger vom Platz ging. Profitiert hat die Wagner-Elf zudem vom 1:1-Remis im Top-Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Nürnberg II. Im Tabellenkeller holten die SpVgg Greuther Fürth (3:1 gegen den VfB Eichstätt) und der TSV Rain/Lech (5:1 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing) Big Points, währen die Lage für den SV Heimstetten nach dem mageren 0:0-Heimunentschieden gegen die DJK Vilzing immer schwieriger wird. Auch der FC Pipinsried konnte seine Talfahrt nicht beenden und zog beim TSV Aubstadt mit 0:1 den Kürzeren. Moral zeigte der TSV Buchbach, der gegen den 1. FC Scchweinfurt 05 ein 0:2 umbog und am Ende zumindest einen Zähler im Landkreis Mühldorf am Inn behielt.





Zur Pause hätten wohl nur mehr die größten Optimisten auf einen Sieg der SpVgg Unterhaching gesetzt, die zu diesem Zeitpunkt beim famos aufspielenden FV Illertissen mit 1:3 in Rückstand lag. Hannes Pöschl nutzte einen Abwehrschnitzer zum frühen 1:0 (3.), Yannick Glessing schloss einen toll vorgetragenen Konter zum 2:0 (31.) ab. Nach einem Eckball gelang Manuel Stiefler zwar der Anschlusstreffer, doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kreuzte Pöschl frei vor SpVgg-Goalie Rene Vollath auf und vollstreckte eiskalt zum 3:1.





Ein spielentscheidender Knackpunkt ereignete sich in Spielminute 53, als der bereits verwarnte Maurice Strobel mit der Ampelkarte frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Wenig später eine erneute Schlüsselszene: Pöschl lupfte knapp vorbei und vergab somit das 4:1. Besser machte es auf der Gegenseite Niclas Anspach der nach einer vergebenen Doppelchance abstaubte (66.). Nach überragender Vorarbeit von Maurice Krattenmacher besorgte Simon Skarlatidis den 3:3-Ausgleich (76.). Die Hütte brannten nun lichterloh und kurz vor Spielende bracht Elias Herzig Gäste-Akteur Christoph Ehlich im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Patrick Hobsch gewohnt sicher zum zwischenzeitlich kaum mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer des Primus, der seinen Vorsprung damit wieder auf drei Zähler ausbaute.





Immer bedrohlicher wird die Lage für den SV Heimstetten, der den Anschluss verlieren zu droht. Trotz einer engagierten Leistung musste sich das Schlusslicht gegen die DJK Vilzing mit einem mageren 0:0-Remis zufrieden geben. Der bislang so forsche Aufsteiger fand beim Tabellennachzügler offensiv überhaupt nicht statt und durfte sich bei seinem guten Keeper Max Putz bedanken, dass am Ende zumindest ein Zähler in die Oberpfalz wanderte. Den Gästen hilft der Zähler wesentlich mehr als der Schmitt-Truppe.



Der Maga-Lauf des VfB Eichstätt ist gestoppt. Nach einem torlosen ersten Abschnitt brachte Verteidiger Alexander Moratz die Mattes-Truppe nach einem Eckball per Kopf mit 0:1 (48.) in Führung. Doch die Ruman-Schützlinge ließen sich vom Rückstand nicht beirren und drehten in den Schlussminuten so richtig auf. Mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern glückte Lucien Littbarski der 1:1-Ausgleich (84.). Einen sehenswerten Angriff schloss Oliver Fobassam Nawe drei Zeigerumdrehungen später zum 2:1 ab. In der Nachspielzeit macht Nico Grimbs mit einem Konter endgültig den Deckel drauf und bescherte seinen Team drei eminent wichtige Zähler im Ringen um den Ligaverbleib.





Nach turbulenten Tagen zeigte sich der FC Pipinsried beim TSV Aubstadt stark verbessert und zog nach 90 umkämpften Minuten sehr unglücklich mit 0:1 den Kürzeren. Das Team des neuen Trainerduos Paul / Lushi war taktisch gut eingestellt und hatte gleich mit zwei Alu-Trefern Pech, Belmin Idrizovic scheiterte kurz vor der Pause ebenso wie am Pfosten wie nach einer knappen Stunde Marvin Jike. So kam es, wie es kommen musste: Ausgerechnet der Ex-Pipinsrieder Jannik Fippl gelang in der 81. Minute das Tor des Tages.

















Keinen Sieger fand das Top-Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Nürnberg II. Vor der prächtigen Kulisse von 2.673 Zuschauern hatte der Favorit einen Start nach Maß: Felix Göttlicher köpfte eine Franjic-Ecke zum 1:0 (11.). Nicht gut sah die Hintermannschaft der Unterfranken aus, als Ali Loune im Strafraum nicht konsequent attackiert wurde und zum 1:1 (18.) einschoss. Es sollte das letzte Tor an diesem nebeligen Spätherbst-Nachmittag gewesen sein, denn beide Teams hatten ihr Visier in der Folgezeit zu ungenau eingestellt. Hinzu kam für Würzburg eine Portion Pech, da ein satter Schuss von Benjika Caciel an den Innenpfosten klatschte (32.).



Das Kalenderjahr 2022 wird in der Historie des 1. FC Schweinfurt 05 definitiv nicht in positiver Erinnerung bleiben. Die Schnüdel verspielten beim TSV Buchbach einen 2:0-Vorsprung und bleiben nach einem 2:2-Unentschieden in Abstiegsgefahr. Routinier Adam Jabiri bediente in der 7. Minute Pascal Moll, der den Gast mit 0:1 in Führung brachte. Als Jabiri kurz nach dem Seitenwechsel einen Elfmeter herausholte und ihn höchstpersönlich zum 0:2 (54.) verwandelte, schien die Messe gelesen. Doch die Oberbayern zeigten eine Mega-Moral und Daniel Ziegler erzielte aus dem Gewühl heraus das 1:2 (81.). Als der eingewechselte Lukas Winterling nach einer Flanke mit seinem ersten Ballkontakt das 2:2 (86.) machte, mussten die Gmünder-Mannen sogar noch um den Teilerfolg bangen.