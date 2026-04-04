4:3 nach 1:3 – Hösels heller Wahnsinn in Uedesheim

Der Vorwärtsmarsch der U23 von Ratingen 04/19 erhielt im Bezirksliga-Gastspiel bei Sparta Bilk einen kleinen Dämpfer. Zwar führten die Ratinger vor dem Pausenpfiff 1:0 durch Viktor Uwas (15. Minute/ sechstes Saisontor), aber Sekunden vor dem Wechsel glich Sparta aus und machte Mitte der zweiten Halbzeit mit seinem 2:1 alles klar. Das war zugleich der Endstand. Da unterlief dem Ratinger Bilal Benktib bei einer verunglückten Grätsche ein Eigentor. „Einige Spieler bekamen die Chance, sich in der der Startelf zu zeigen“, sagt der Sportliche Leiter der U23, Tobias Krampe. „Die haben das auch ordentlich gemacht, aber Sparta war leicht überlegen.“ Nächstes Spiel ist am 12. April daheim gegen den ASV Mettmann (13.30 Uhr).