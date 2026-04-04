4:3 nach 1:3 – Hösels heller Wahnsinn in Uedesheim

Das war der helle Wahnsinn, was dem SV Hösel am Gründonnerstagabend gelang im Bezirksliga-Spiel beim Tabellennachbarn SV Uedesheim. Die 1:0-Führung der Gäste durch den jungen Höseler Mittelfeldspieler Ezra Odura warf die Uedesheimer nicht aus der Bahn, und nach gut einer Stunde lagen sie 3:1 vor. Da sah es überhaupt nicht gut aus für die Blau-Weißen.
Aber dann änderte deren Trainer Tomy Mirosavljevic so einiges am Spielsystem. Die Angriffe, in denen nun Torjäger Niklas Oldörp zum Einsatz kam, wurden erheblich risikoreicher und völlig offensiv vorgetragen, wenig später kam mit Dario Mirosavljevic noch eine frische Offensivkraft dazu. Und plötzlich lief bei den Hausherren, die sich nur noch hinten verstecken konnten, nichts mehr zusammen. Hösels Dosenöffner war dann das 2:3 durch Odura (88.), den wahrscheinlichen Matchwinner. Für den 23-Jährigen, der im Sommer von der Tusa 06 an den Neuhaus gewechselt war, waren es die ersten beiden Saisontore.
Dann lief die Nachspielzeit, Hösel blieb bei Rückstand am Drücker. Es gab nichts mehr zu verlieren. Oliver Menzler und Max Ganns waren es dann, die die Blau-Weißen mit 4:3 zum dritten Auswärtssieg der Saison schossen. Danach ging es ab in die Boltenburg. „Dieser großartige und vielleicht unvergessliche Sieg musste schließlich extra gefeiert werden“, sagte dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. „Das war schon eine rundherum tolle Sache.“ Das nächste Match der Blau-Weißen steigt am 12. April daheim gegen das Kellerkind VdS Nievenheim.
Der Vorwärtsmarsch der U23 von Ratingen 04/19 erhielt im Bezirksliga-Gastspiel bei Sparta Bilk einen kleinen Dämpfer. Zwar führten die Ratinger vor dem Pausenpfiff 1:0 durch Viktor Uwas (15. Minute/ sechstes Saisontor), aber Sekunden vor dem Wechsel glich Sparta aus und machte Mitte der zweiten Halbzeit mit seinem 2:1 alles klar. Das war zugleich der Endstand. Da unterlief dem Ratinger Bilal Benktib bei einer verunglückten Grätsche ein Eigentor. „Einige Spieler bekamen die Chance, sich in der der Startelf zu zeigen“, sagt der Sportliche Leiter der U23, Tobias Krampe. „Die haben das auch ordentlich gemacht, aber Sparta war leicht überlegen.“ Nächstes Spiel ist am 12. April daheim gegen den ASV Mettmann (13.30 Uhr).