4:3 nach 0:3:FC Denzlingen dreht wilde Partie gegen den FSV Hollenbach

Kristian Disch (vorne) und der FC Denzlingen starten erfolgreich ins Fußballjahr 2026. – Foto: Achim Keller

Viel mehr kann ein Spiel nicht beinhalten: Der FC Denzlingen gewinnt zum Auftakt ins Fußballjahr mit 4:3 gegen den FSV Hollenbach. In einem kuriosen Oberligaspiel führten die Gäste bereits mit 3:0.

Selten erzählt ein Fußballspiel so viele Geschichten wie das Kellerduell zwischen dem FC Denzlingen und dem FSV Hollenbach am Samstag. Nachdem es für das Tabellenschlusslicht der Oberliga zunächst überhaupt nicht nach Wunsch verlief, krönte Issa Boye in der 89. Minute eine tolle Aufholjagd mit dem äußerst sehenswerten 4:3-Siegtor. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Gümpel – Ivancic, Amrhein, Garcia Stein, Weizel, Cernenchi – Eggert (45.+7 Riggenmann), Boye, Gehring, Disch (59. Ebel) – Rautenberg (87. Haller). Tore: 0:1 Scherer (3.), 0:2 Dörr, 0:3 Schiek (45.+9), 1:3 Gehring (45.+13), 2:3, 3:3 beide Weizel (47./73.), 4:3 Boye (89.). Schiedsrichter: Pfau (Oberachern). ZS: 200.