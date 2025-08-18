4:3 nach 0:3-Pausenrückstand: VfL Sponheim gelingt famoses Comeback

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Ein irrwitziges Comeback schaffte der VfL Sponheim beim TSV Hargesheim II – nach einem 0:3-Pausenrückstand gelang dem Gast noch in ein 4:3-Sieg in der absoluten Crunchtime. Schon früh musste der VfL einen Rückschlag hinnehmen: Bereits in der 2. Minute schlug Hargesheim eiskalt zu. Noch bitterer: Ein Doppelschlag kurz vor der Pause (41./45.) stellte auf 3:0 für die Heimelf. VfL-Coach Marc Förster sprach dennoch von einer offenen ersten Hälfte: „Es hätte auch 2:2 oder 3:3 stehen können zur Halbzeit. Beide Mannschaften hatten je fünf Top-Chancen, es ging hin und her.“ Für zusätzliche Dramatik sorgte die Verletzung von Keeper Romano Tullius (40.), der durch Feldspieler Christian Härter zwischen den Pfosten ersetzt werden musste.

Mit Wiederbeginn schwor Förster seine Elf auf eine bessere zweite Halbzeit ein: „Wir wollten einfach unsere Chancen endlich nutzen, ich habe auf einen frühen Anschlusstreffer gehofft.“ Und das gelang in der 61. Minute: Kann Ok schob eine Kopfballverlängerung nach einem Freistoß zum 3:1 ein. Nur fünf Minuten später war erneut Ok nach Querpass zur Stelle und stellte auf 3:2. Der VfL witterte nun Morgenluft. Marvin-Jerome Mate sorgte mit einem satten Schuss vom Strafraumrand für das 3:3. (77.). Doch Sponheim schwächte sich in der Schlussphase selbst: Michael Conradi sah binnen weniger Sekunden Gelb und Gelb-Rot (85.) – erst für ein Foul, dann wegen Ballwegschlagen.

Als alles auf ein Remis hinauslief, schlug Sponheim in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal zu: Nach einer Ecke stieg Julian Schauß am höchsten und köpfte zum 3:4 ein – der Jubel kannte keine Grenzen. Doch das Zittern war noch nicht vorbei: Kurz danach hatte Hargesheim zwei hundertprozentige Chancen zum Ausgleich, doch einmal strich der Ball knapp am Pfosten vorbei und dann rettete Aushilfstorwart Härter in letzter Sekunde den Sieg. „Das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen können“, bilanzierte Förster, „aber wir haben mit Wille und Moral das Ding noch gezogen und uns so den Sieg verdient.“

„Nach so einem ersten Durchgang hätten wir diese Partie letzte Saison mit 7:0 verloren. Jetzt merkt man, dass die Mannschaft super intakt ist", sagte Förster. Und fügte nach dem nervenaufreibenden Nachmittag an: „Nach dem Spiel war ich fix und fertig. Und das auch noch am Jahrmarktwochenende – Wahnsinn!“

Der Spielfilm: Tore: 1:0 Haas (2.), 2:0 Kihm (41.), 3:0 Engel (45.), 3:1 Ok (61.), 3:2 Ok (66.), 3:3 Mate (77.), 3:4 Schauß (90.+4)

Die weiteren Spiele im Steno:

Tore: 0:1 Tokelli (23.), 0:2 Geib (26.), 1:2 Körper (27.), 1:3 Piroth (58.), 1:4 Raja (90.+1)