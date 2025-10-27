4:3 nach 0:3 - Auerbach zeigt Moral und bleibt in der Spur

Schauen wir noch kurz auf die "Sorgenkinder" der Liga. Schlußlicht SV Kohlberg (14./4) verlor das "Sechs-Punkte-Duell) beim FC Vorbach (9./15) mit 0:4, was bedeutet, dass die Schlinge um den Hals weiterhin sehr eng bleibt. Der Vorletzte SC Kirchenthumbach (13./9 - 1:1 in Eslarn) überraschte mit einem Punktgewinn beim Spitzenteam aus Eslarn (4./27) und schließlich musste der SC Eschenbach(12./10) in Trabitz mit 0:1 kleinbei geben.

Denkbar schlechter Start für die durch viele Ausfälle umformierte Gästeelf, denn nach sechs Zeigerumdrehungen lag sie bereits mit 0:2 im Rückstand. Das 0:3 nach einer halben Stunde durch ein Eigentor schuf dann schon eine Art frühe Vorentscheidung zugunsten der Heimelf. Die Gäste zeigten jedoch Moral, vor allem im zweiten Spielabschnitt war der Wille, das Ergebnis zu verbessern, deutlich erkennbar, für einen Torerfolg reichte das Aufbäumen jedoch nicht. Während der TSV damit den Abstand zu den Abstiegsplätzen zum Rückrundenbeginn auf doch erst einmal beruhigende acht Zähler vergrößern konnte, bleibt die Lage für die Oberfranken unangenehm.

"Heute können die Jungs stolz auf ihre Leistung sein. Wir haben über weite Strecken des Spiels mutig nach vorne gespielt und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Die sehr fair auftretenden Gäste fanden erst zu ihrem Spiel, als es schon 3:0 stand. Ein Rückrundenstart nach Maß", so die kurze Zusammenfassung von TSV-Spielercoach Martin Bächer.

"Trotz einer extremen Leistungssteigerung nach der Pause eine insgesamt verdiente Auswärtsniederlage. Dennoch haben wir nach der Pause nicht geschafft, für eine krasse Torgefahr zu sorgen. Wohl hatten wir vielleicht fünf Abschlüsse und der Gegner gar nichts mehr, aber es kam dabei halt nichts mehr heraus. Das große Problem heute war die Personallage, mehrere Stammspieler fielen kurzfristig aus - Patrick Winde musste beispielsweise in die Klinik zu einer Not-OP wegen Blinddarm - zudem standen mehrere Angeschlagene auf dem Platz, so dass wir uns mehr oder weniger durchgequält haben. Dementsprechend mussten wir eine veränderte Startaufstellung auf den Platz schicken, die sich natürlich erst ordnen musste, was die Folge hatte, dass der Gegner aus den beiden ersten Chancen gleich zwei Tore machte. 0:2 nach wenigen Minuten, schwierig bei den Platzverhältnissen in der Fremde dann noch etwas zu drehen. Ich hab dann doch deutliche Worte in der Pause gesprochen, meine Mannschaft hat reagiert und nach Wiederbeginn ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Sie war dann aggressiv, war eng am Mann, hatte viele Balleroberungen und auch einige Abschlüsse. Am Ende dennoch eine verdiente Niederlage, weil wir die erste Viertelstunde komplett verpennen. Die angesprochenen vielen Ausfälle - ich könnte noch mehr aufzählen - haben es heute halt sehr schwer gemacht. Umstellungen und Ansprache zur Halbzeit haben gefruchtet, was für mich das klare Zeichen war, dass die Mannschaft lebt, dass sie willig ist und dass sie Moral zeigt, weil sie sich nicht aufgegeben hat, sie wollte unbedingt das Ergebnis korrigieren, was leider nicht mehr gelang. Für uns heißt es nun, noch vor der Winterpause gegen die direkte Konkurrenz Punkte zu holen. Auf diesem Weg gehen beste Genesungswünsche an Patrick Winde ins Krankenhaus, leider haben wir es nicht geschafft, ihm drei Punkte zu schenken. Am Ende bleibt die positive Erkenntnis, dass die Mannschaft intakt ist und sicherlich alles dafür tun wird, um gemeinsam aus dieser schwierigen Lage herauszukommen", so das ausführliche Resümee von Gästetrainer Michael Kaufmann.

Tore: 1:0 Daniel Weigl (3.), 2:0 Fabian Höcht (6.), 3:0 Konstantin Riess (33./Eigentor) - Schiedsrichter: Johannes Franz - Zuschauer: 70