4:3! Moral-Monster SpVgg Landshut dreht Partie - Seebacher Remis

Zwei Niederbayern-Derbys und zwei Oberpfalz-Derbys standen an diesem 15. Spieltag der Landesliga-Mitte auf dem Programm, wobei man eines davon durchaus als Topspiel bezeichnen könnte - zumindest, wenn man die tabellarische Ausgangslage betrachtet: In Seebach duellierte sich der Drittplatzierte mit dem achtplatzierten aus Passau. In Unterzahl erreichte die Elf von Wolfgang Beller in der heimischen Waldsportanlage ein 1:1 gegen die Dreiflüssestädter, die damit ihre Serie weiter ausbauen können. Der FCP ist nach dem heutigen Remis nunmehr seit neun (!) Spielen in Serie ungeschlagen. Seebach rutscht einen Rang vor auf zwei.

Eine weitere Begegnung mit zwei Teams aus dem Top-Ten-Bereich ging im Michael-Höbauer-Stadion über die Bühne, wo der SC Luhe-Wildenau mit der DJK Vornbach die Klingen kreuzte - mit dem besseren (und in der Höhe durchaus überraschenden) Ende für die Aufsteiger-Truppe von Trainer Heiko Schwarz, die sich mit einem klaren 3:0-Erfolg drei Auswärtszähler sicherte. Die Mannen von Coach Benjamin Urban rutschen in der Rangliste von vier auf sechs und müssen die zweite Niederlage in Folge verkraften.

Das wohl ereignisreichste Spiel ereignete sich in Tegernheim, wo der heimische FC Spitzenreiter Landshut empfing und gleich einmal mit 2:0 vorlegen konnte. Doch "Spiele" bewies Moral, drehte die Partie noch und entführte mit einem 4:3-Auswärtserfolg die Punkte nach Niederbayern.

Erwartungsgemäße Siege erzielten der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit einem 4:0 gegen Tabellenschlusslicht Roding und die SpVgg Lam ebenfalls mit einem 4:0 gegen Aufsteiger Etzenricht. Bemerkenswert: Für die Elf von Trainer Andreas Wendl war es seit neun Begegnungen die erste Niederlage. Die Kicker von Coach Andreas Klebl müssen die zehnte Klatsche in Folge verarbeiten - und tragen weiterhin die Rote Laterne der Liga.

Im Duell TSV Bogen gegen den FC Dingolfing gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Endstand: 1:1.