4:3! Moral-Monster SpVgg Landshut dreht Partie - Seebacher Remis

Zwei Niederbayern-Derbys und zwei Oberpfalz-Derbys standen an diesem 15. Spieltag der Landesliga-Mitte auf dem Programm, wobei man eines davon durchaus als Topspiel bezeichnen könnte - zumindest, wenn man die tabellarische Ausgangslage betrachtet: In Seebach duellierte sich der Drittplatzierte mit dem achtplatzierten aus Passau. In Unterzahl erreichte die Elf von Wolfgang Beller in der heimischen Waldsportanlage ein 1:1 gegen die Dreiflüssestädter, die damit ihre Serie weiter ausbauen können. Der FCP ist nach dem heutigen Remis nunmehr seit neun (!) Spielen in Serie ungeschlagen. Seebach rutscht einen Rang vor auf zwei.
Eine weitere Begegnung mit zwei Teams aus dem Top-Ten-Bereich ging im Michael-Höbauer-Stadion über die Bühne, wo der SC Luhe-Wildenau mit der DJK Vornbach die Klingen kreuzte - mit dem besseren (und in der Höhe durchaus überraschenden) Ende für die Aufsteiger-Truppe von Trainer Heiko Schwarz, die sich mit einem klaren 3:0-Erfolg drei Auswärtszähler sicherte. Die Mannen von Coach Benjamin Urban rutschen in der Rangliste von vier auf sechs und müssen die zweite Niederlage in Folge verkraften.
Das wohl ereignisreichste Spiel ereignete sich in Tegernheim, wo der heimische FC Spitzenreiter Landshut empfing und gleich einmal mit 2:0 vorlegen konnte. Doch "Spiele" bewies Moral, drehte die Partie noch und entführte mit einem 4:3-Auswärtserfolg die Punkte nach Niederbayern.
Erwartungsgemäße Siege erzielten der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit einem 4:0 gegen Tabellenschlusslicht Roding und die SpVgg Lam ebenfalls mit einem 4:0 gegen Aufsteiger Etzenricht. Bemerkenswert: Für die Elf von Trainer Andreas Wendl war es seit neun Begegnungen die erste Niederlage. Die Kicker von Coach Andreas Klebl müssen die zehnte Klatsche in Folge verarbeiten - und tragen weiterhin die Rote Laterne der Liga.
Im Duell TSV Bogen gegen den FC Dingolfing gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Endstand: 1:1.
Das Spiel aus Sicht von Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach):
"Ein unterm Strich völlig verdienter Sieg. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Der Gegner hatte in einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte eine Großchance zu verzeichnen, die er aber nicht nutzen konnte. Wir hingegen traten sehr effektiv auf, hatten vor der Halbzeit sogar noch die Riesenchance, auf 2:0 zu erhöhen. Wir kamen super aus der Kabine, erzielten das 2:0. Danach machten die Hausherren etwas mehr Druck und bekamen leichtes Oberwasser - doch wir haben uns in jeden Ball geworfen und das Herz auf dem Platz gelassen, gemeinschaftlich verteidigt, den ein oder anderen Konter gefahren - und nach dem 3:0 war der Sack zu. Kompliment an die Jungs!"
Das Spiel aus Sicht von Manuel Ebner (Sportlicher Leiter TSV Seebach):
"Wir kommen gut ins Spiel und hatten gleich vier hochkarätige Torchancen zur Führung - verpassen diese jedoch und bringen Passau in die Partie. Wir haben erst gar nicht gewusst, was los ist, plötzlich haben die Gäste eine Chance - und nach der nächsten Ecke schießen sie im zweiten Anlauf das Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff verlieren wir Andi Heindl durch Gelb-Rot. 45 Minuten waren wir dann in Unterzahl, was das Ganze nicht einfacher machte. Umso erfreulicher, dass in der Folge unser Team dank der mannschaftlichen Geschlossenheit nochmal alles gegeben hat. Wir haben alles auf dem Platz gelassen - und erzielen den schön herausgespielten Ausgleich. Generell waren wir in Hälfte zwei die tonangebende Mannschaft. Passau muss sich mit dem 1:1 zufrieden geben. Unser Torwart war heute einfach überragend!"
Das Spiel aus Sicht von Maximilian Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): "Was für eine Moral unserer Mannschaft! Heute haben wir von Minute eins an super Fußball gespielt. Leider haben wir den Gegner in der ersten Halbzeit zu Kontern kommen lassen, die von Tegernheim hervorragend ausgespielt wurden und mit unserer Hilfe dann auch zu zwei Gegentreffern geführt haben. Die Art und Weise aber, wie wir dann in den zweiten 45 Minuten aufgetreten sind und auch durchgehend noch an den Erfolg geglaubt haben, führt mich dazu, dass ich von einem verdienten Sieg sprechen möchte."
Das Spiel aus Sicht von Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam):
"Nach anfangs ausgeglichenen zehn Minuten hatten wir eine sehr gute Phase, in der wir auf sehr effektive Weise unsere Tore erzielen konnten. Diese Phase hat den Weg für unseren Heimsieg geebnet. Dass das Spiel im weiteren Verlauf etwas abflachte, ist zwar schade, aber unterm Strich nehmen wir die drei Punkte gerne mit."
Das Spiel aus Sicht von Christian Most (Trainer Schwandorf-Ettmannsdorf):
"Am Ende war's ein verdienter und standesgemäßer Sieg unserer Mannschaft, der vielleicht ums eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist. Wir haben keine größeren Torchancen des Gegners zugelassen. Wobei man den Rodingern ein Kompliment machen muss: Sie haben sich bis zur letzten Minuten nie aufgegeben und immer wieder gute Aktionen gezeigt. Wir sind jedoch heute defensiv sehr stabil gestanden, hätten aber speziell in Hälfte eins noch ein paar Situationen besser zu Ende spielen müssen. Dann wäre das Ergebnis vielleicht schon etwas früher deutlicher zu erkennen gewesen. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem 4:0-Sieg sehr zufrieden."
Das Spiel aus Sicht von Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Eine sehr umkämpfte und zerfahrene Partie, in der beide Tore bezeichnenderweise nach Standartsituationen gefallen sind. Bogen war sehr giftig und hat es gut gemacht. Von uns war es heute keine berauschende Leistung - dennoch können wir mit dem Ergebnis leben.“