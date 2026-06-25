43 Jahre unterwegs mit den Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Am 25. Juni 1983 war es soweit: Willi Mast war zum ersten Mal als Busfahrer mit der Mannschaft der Blauen unterwegs.



Was damals begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Verbundenheit mit den Kickers. Über Jahrzehnte hinweg hat Willi unzählige Spieler, Trainer, Betreuer und Fans sicher zu Spielen, Trainingslagern und besonderen Momenten begleitet. Er war dabei mehr als nur der Fahrer – ein vertrautes Gesicht, ein verlässlicher Begleiter und ein wichtiger Teil der Kickers-Familie.