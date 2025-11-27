43-Jähriger steht weiterhin im Tor des CfR Links

Was nur eine Notlösung darstellen sollte, ist inzwischen Dauerzustand. Schilbock ist auch in dieser Spielzeit die Nummer eins, obwohl auch das eigentlich nicht so geplant war. „Wir hatten im Sommer einen japanischen Torhüter aus der Oberliga an der Angel. Dieser hat seine Zusage aber wieder zurückgezogen. Und weil mit Alexander von Ameln ein weiterer Keeper aus beruflichen Gründen kaum zur Verfügung steht, habe ich mich bereit erklärt, noch ein Jahr dran zu hängen“, erklärt der Routinier.

Gemeinschaft ein entscheidender Faktor

Beim 2:1-Auswärtssieg über Rhenania Hochdahl stand Schilbock kurz davor, zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Null zu halten. Erst in der Nachspielzeit gelang es Rhenania, den Schlussmann zu überwinden – per Strafstoß. „Ich bin zwar nicht mehr so schnell wie früher und kann auch nicht mehr so weit springen. Dennoch bin ich mit meinem Level insgesamt zufrieden. Im Tor gelingt es schon noch, das Alter zu kompensieren“, sagt Schilbock, der nicht der einzige Akteur im betagteren Fußballeralter im Kader der Heerdter ist. „Man könnte uns fast als Alt-Herren-Mannschaft bezeichnen“, sagt Schilbock scherzhaft. In der Altersstruktur sieht der Keeper nicht nur Nachteile. Zwar stünden für viele Kicker Familie und Beruf im Vordergrund. Dafür eint aber alle der Wunsch, die wenige Freizeit gemeinsam auf dem Sportplatz verbringen zu können. „Ich habe in Mannschaften gespielt, in denen es nur um Training, Spiel und den Umschlag am Monatsende ging. Das ist nicht meine Welt. Mir ist die Kabine wichtig. Wir sitzen bei Links auch nach dem Training noch häufig zusammen. Diese Atmosphäre ist ein Hauptgrund, warum viele von uns überhaupt noch spielen“, betont Schilbock. Die gute Chemie im Team führte Links zuletzt zu acht Punkten aus vier Spielen.