43-jährige Torhüter-Legende verlässt Oberligisten im Sommer

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Mit dem Abschied von Sven Burkhardt endet beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein Kapitel, das weit über die übliche Laufzeit eines Fußballers hinausreicht. In einer schwierigen Oberliga-Saison, in der der Verein weiter im Tabellenkeller rangiert, gilt der Blick für einen Moment nicht der Zukunft, sondern einem Mann, der den Bruchwald über Jahre hinweg geprägt hat wie nur wenige andere.

Sven Burkhardt war für den FSV 08 weit mehr als ein Torhüter. Über 320 Spiele in 12 Spielzeiten, dazu Aufstiege, Abstiege und zahllose Phasen dazwischen – diese Bilanz erzählt von außergewöhnlicher Treue, von Verantwortung und von einer Konstanz, die im Fußball selten geworden ist. Wer einen Verein über einen derart langen Zeitraum begleitet, wird unweigerlich Teil seiner Geschichte. Genau das ist Burkhardt in Bietigheim-Bissingen geworden.

Besonders bemerkenswert ist, dass er dies bis ins Alter von 43 Jahren auf einem Niveau tat, das Respekt abverlangt. Der Verein spricht von außergewöhnlichen sportlichen Leistungen und unermüdlichem Einsatz – Worte, die in diesem Fall keine Floskel sind, sondern eine ehrliche Würdigung. Burkhardt war in prägenden Jahren da, trug Höhen und Tiefen mit und stand sinnbildlich für jene Verlässlichkeit, an der sich Mannschaften aufrichten.