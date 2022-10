Hachings Hobsch und Teamkollegen dürfen sich nach einem wahren Regionalliga-Krimi gegen Schweinfurt über die Herbstmeisterschaft freuen. – Foto: Sven Leifer

4:3! Haching feiert Herbstmeisterschaft nach krassem Schnüdel-Krimi 19. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Club II demütigt Fürth II +++ Buchbach und Vilzing mit Remis +++ Burghausen verliert erneut

Die SpVgg Unterhaching ist Herbstmeister der Regionalliga Bayern! Doch das, was da heute im Alpenbauer Sportpark abgelaufen ist, war wahrlich nichts für schwache Neven. Nach schnellem Rückstand markierten die Hausherren drei Treffer in Folge, doch die Schnüdel kamen noch einmal ran und sorgten für den Ausgleich. Maurice Krattenmacher markierte den alles entscheidenden Siegtreffer dann zehn Minuten vor Ende der Parite. Das Franken-Derby konnten die Kleinen Cluberer gegen gedemütigte Fürther mit 5:1 für sich entscheiden. Die Würzburger Kickers hatten beim 2:1-Heimsieg ihre liebe Mühe gegen das Kellerkind aus Rain, dessen Johannes Müller wohl das Tor des Monats aus rund 40 Metern Entfernung gelang. Der SpVgg Hankofen-Hailing fehlte heute einmal mehr die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor - weshalb sie gegen abgebrühte Aubstädter am Ende mit 0:2 das Nachsehen hatten. Unentschieden trennten sich Viktoria Aschaffenburg und der TSV Buchbach (2:2), ebenso die DJK Vilzing und der FV Illertissen (1:1). Einen wichtigen Dreier heimste die SpVgg Ansbach gegen Tabellenschlusslicht Heimstetten ein - Endstand: 4:2. Der VfB Eichstätt beeindruckte erneut mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Wacker Burghausen. Der FC Pipinsried erwischte keine erhofften Sahnetag gegen die Bayern Amateure - und mussten nach 90 Minuten mit 0:4 Federn lassen.

2.000 Zuschauer sahen im Alpenbauer-Sportpark eine verrückte Partie, in der die Gäste einen Start nach Maß hinlegten: Malik McLemore war nach einer blitzsauberen Umschaltaktion bereits in der zweiten Minute zum 0:1 erfolgreich. Der Primus ließ sich davon nicht beeindrucken - und Patrick Hobsch war nach einer Ecke per Kopf zum 1:1-Ausgleich (6.) erfolgreich. Erneut ein ruhender Ball ging dem 2:1 voraus: Matthias Fetsch verlängerte auf David Pisot, der aus kurzer Distanz mühelos einschob (12.). Als Niclas Anspach das 3:1 (32.) glückte, schien die Messe vorzeitig gelesen. Doch der Ex-Löwe Lukas Aigner machte es sechs Minuten vor dem Seitenwechsel wieder spannend. Aus dem Gewühl heraus war der Defensivmann nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel glückte den Schnüdel der nächster Coup: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf kam das Spielgerät zu Tim Kraus, der aus acht Metern zum 3:3-Ausgleich (47.) einnetzte. Die Hausherren verstärkten in der Folgezeit den Druck, verzweifelten aber immer wieder am guten Schweinfurter Goalie Nico Stephan, der aber dann ausgerechnet bei einem Distanzschuss von Top-Talent Maurice Krattenmacher nicht ganz glücklich aussah. In der 81. Minute gelang dem 17-Jährigen aus rund 20 Metern der Siegtreffer!

Einen munteren und offenen Schlagabtausch lieferten sich der SV Viktoria Aschaffenburg und der TSV Buchbach. Beide Teams agierten über weite Strecke der Partie mit offenem Visier und begegneten sich auf Augenhöhe. Mit einem satten Schuss aus 18 Metern erzielte Florian Pieper das 1:0 (22.), das Samed Bahar mit einem abgefälschten Versuch aus der zweiten Reihe kurz vor der Pause ausgleichen konnte (44.). Die Oberbayern kamen mit viel Schwung aus er Kabine und einen mustergültigen Gegenangriff schloss Manuel Mattera zum 1:2 (52.) ab. Aschaffenburg wirkte kurzeitig geschockt, fing sich dann aber in der Schlussphase wieder. Daniel Cheron markierte in der 82. Minute den leistungsgerechten 2:2-Endstand (82.).

Spieltext Ansbach - Heimstetten Der Kampf stand in diesem Kellerduell ganz klar im Vordergrund. Sven Landshuter brachte seine Elf früh in Führung, doch Awata war nur wenige Minuten später mit dem Ausgleich zur Stelle. Schelhorn sorgte für den 2:1-Pausenstand aus Sicht der Ansbacher, der durchaus verdient war, da die Hasselmeier-Truppe einen Ticken agiler zu Werke ging und die Chancen konsequenter nutzte. In Hälfte zwei egalisierte erneut Awata die Partie, die Einwechselspieler Herzner mit den Saisontreffern vier und fünf in der 76. und 91. Minute für sein Team entschied. Am Ende ein verdienter wie wichtiger Dreier für die Westmittelfranken, die nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder voll punkten können. Heimstetten hingegen bleibt weiterhin am Ende der Tabelle.

Der Lauf des VfB Eichstätt geht weiter! Auf heimischen Geläuf legte die Mattes-Formation auch den SV Wacker Burghausen mit 3:0 übers Knie - und feierte damit ihren vierten Sieg in Folge. Die Gäste hatten dem gewohnt körperlichen Spiel des VfB nicht wirklich viel entgegenzusetzen und hatten Glück, dass torlos die Seiten gewechselt wurden. Mit einem Doppelschlag (49./52.) wurde der Ex-Neumarkter Daniel Hauber zum Matchwinner. In der Schlussphase scheiterte Eichstätts Philipp Federn am Pfosten, auf der Gegenseite blieb Thomas Winklbauer per Kopf am Aluminium erfolglos. In der Nachspielzeit zirkelte Hauber einen Freistoß auf den Kopf von Sturmtank Fabian Eberle, der für den 3:0-Endstand sorgte.

Wer weiß, was die Partie zwischen dem FC Pipinsried und dem FC Bayern München II für einen Verlauf genommen hätte, wenn Hausherren-Torhüter Felix Thiel in der vierten Minuten die sich bietende Elfmeter-Chance genutzt hätte. Doch der Kapitän von „Pipi“ setzte den Strafstoß über den Kasten der Gäste, die in der Folgezeit eiskalt die Fehler der Jelisic-Truppe ausnutzte und eine souveräne Leistung ablieferte. Lohn für den couragierten Auftritt war ein klarer 4:0-Erfolg. Lovro Zvonarek, der von einem Luftloch eines FCP-Kickers profitierte, brachte seine Farben mit 0:1 (8.) in Front. Einen starken Konter schloss Grant-Leon Ranos mit seinem zehnten Saisontreffer zum 0:2 (16.) ab. Für die endgültige Entscheidung sorgte Hyunju Lee, der das Leder aus 17 Metern per Flachschuss in die Maschen beförderte. Auch nach der Pause hatten die Bayern alles im Griff - und Lee sorgte mit einem Kopfball für den 0:4-Endstand (86.) aus Sicht der Hausherren.

Das war eine deutliche Angelegenheit im Duell der beiden Erzfeinde - die vor allem die Handschrift eines Spielers trug: Enrique Katsianas-Sanchez. Der Nürnberger Mittelfeldmann "erschoss" die Fürther Amateure quasi im Alleingang in Hälfte eins, in der Sanchez einen lupenreinen Hattrick hinlegen konnte - mit Toren in Minute 15, 40 und 45. Effektivität par excellence! Die Hausherren spielten gut mit, waren vor dem Tor jedoch alles andere als ergiebig binnen der erste 45 Minuten. Hälfte zwei eröffnete Fabian Menig per Kopf zum 4:0. Nico Grimbs markierte in der 65. den Anschlusstreffer (und gleichzeitig Ehrentreffer) für die Fürther - doch da war die Messe freilich längst gelesen. Menig war es, der in der 90. auch den Schlussstrich setzte. Ein überaus verdienter Sieg für die Cluberer in diesem Mittelfranken-Derby, die im Stile einer Spitzenmannschaft auftraten.

