4:3 gegen Mainz 05 II rundet die perfekte Bahlinger Woche ab

Der seit Wochen anhaltende Aufwärtstrend des Bahlinger SC gipfelte am Samstag in seinem vorläufigen Höhepunkt. Erstmals seit dem 23. Spieltag steht die Mannschaft von Dennis Bührer nach dem 4:3-Heimsieg gegen die Nullfünfer nicht auf einem der fünf möglichen Abstiegsplätze in der Regionalliga Südwest. Und der BSC-Coach hatte nach Spielende noch ein paar Zahlen parat, die das Leistungshoch seiner Elf untermauern: Zehn Zähler sammelten die Kaiserstühler aus den ersten 15 Partien, nach dem 30. Spieltag sind es nun 37 Punkte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Grawe – Herrmann, Mansaray, Monga (50. Gutjahr), Lovisa – Walz (80. Sonn), Bux – Pepic (80. Häringer), Knappe, Wehrle (72. Köbele) – Diakité (72. Sonnenwald). Tore: 1:0 Pepic (12.), 1:1 Derstroff (37.), 2:1 Diakité (52.), 2:2 Derstroff (53.), 3:2 Mansaray (55.), 4:2 Wehrle (70.), 4:3 Mata (86.). Schiedsrichter: Schandry (Königstein). Zuschauer: 750.

Keine BSC-Punkte am grünen Tisch

Nach den Tumulten rund um den Faustschlag eines Trierer Anhängers gegen den Bahlinger Shqipon Bektasi in der Schlussphase der Partie zwischen dem Bahlinger SC und dem SV Eintracht Trier (3:3) liegt ein Urteil vor. Der SV Eintracht Trier soll 30.000 Euro Strafe (davon 10.000 Euro auf Bewährung) bezahlen. Außerdem hat das Sportgericht der Regionalliga Südwest den Verein für das Fan-Fehlverhalten mit dem Abzug eines Punktes sanktioniert. Aus Bahlinger Sicht bleibt es bei der regulären Wertung, sodass der BSC keine zusätzlichen Punkte am grünen Tisch erhält. Der SV Eintracht Trier hat Einspruch gegen das Urteil eingelegt.